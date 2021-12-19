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  4. Kahreden son! Diyarbakır'da bir haftadır aranan iki çocuk annesi kadın ölü bulundu

Kahreden son! Diyarbakır'da bir haftadır aranan iki çocuk annesi kadın ölü bulundu

19.12.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da 7 gündür kayıp olan 2 çocuk annesi kadının cesedi trafo direğinin dibinde bulundu. Şerifa Çiçek’in eşi Mehmet Çiçek, 12 Aralık tarihinde 3 aylık ve 4 yaşındaki çocuklarını bırakıp evden ayrılan eşi için polise kayıp ihbarında bulunmuş, çocuklarının annesine, "Mamayla besleniyorlar. Gelsin çocuklarını bir görsün. Hiç mi çocuklarını özlemedin? Çocukların aklına gelmiyor mu, göğsün ağrımıyor mu?'' diye seslenmişti.

Kahreden son! Diyarbakır'da bir haftadır aranan iki çocuk annesi kadın ölü bulundu

Diyarbakır’da 2 çocuk annesi 23 yaşındaki kadın, evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmemiş, 2 çocuğuyla ortada kalan eşi, günlerdir haber alamadığı eşinin eve dönmesini istemişti.

Yenişehir ilçesi Güvendere Mahallesi'nde öğle saatlerinde vatandaşlar, trafo direğinin dibinde hareketsiz halde bir kadın buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BULUNAN CESET KAYIP KADINA AİT

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu cesedin 7 gündür kayıp olan iki çocuk annesi Şerifa Çiçek’e (23) ait olduğu tespit edildi. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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NE OLMUŞTU?

Mehmet Çiçek, geçtiğimiz pazar günü öğlen saatlerinde eşinin kendisini aradığını ve çocuğunun süt içmediğini söylediğini belirtti. Çiçek, “Bunun üzerine ben de dedim 'Nasıl süt içmiyor?' ‘Süt içmiyor' dedi. Dedim o zaman 'Uyandığında bir daha verirsin.' Konuşmam bir dakika sürdü veya sürmedi sonra telefonu kapattım. Saat 15.45 gibi küçük kızım beni aradı. Baba, 'Anne yok' dedi. Ben de 'Nasıl yok kızım?' dedim. Ya namaz kılmaya gitmiştir ya da küçük bebeği alıp odaya gitmiştir dedim. Ya da acaba öğlen süt içmedi diye korkup çocuğu alıp hastaneye mi götürdü diye düşündüm. Ben de o telaşla kızıma 'Bekle geliyorum' dedim. Kızıma annesine seslenmesini, 'Babam seni telefona istiyor' demesini söyledim. Eve gidene kadar telefonu kapatmadım. Oraya varmam 15 dakika sürmedi. Kapıyı açtım, bebek de orada, Esma da orada. Ondan sonra zaten sağı solu aradım yok. Sonra kız kardeşimi aradım. 'Yengen yok, eve gel. Ben dışarı çıkıp etrafa bakayım' dedim. Kız kardeşim geldi, ben de dışarı çıkıp aradım ama bulamadım. Sonra polisi aradım. Onlar da beni karakola götürdüler ifade verdim. O gün bu gündür yok” demişti.

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Çocuklarına annesi ve kız kardeşinin baktığını belirten Çiçek, "Mamayla besliyorlar. Gelsin çocuklarını bir görsün. Hiç mi çocuklarını özlemedin? Çocukların aklına gelmiyor mu, göğsün ağrımıyor mu? Ben kıyamam, erkek halimle yapamam öyle bir şey. Bak kafayı yesem de, çıldırsam da, birine de kaçsam ben ne yaparsam yapayım kıyamam bunlara, yapamam. Beni, ailemi, kendi aileni, her şeyi boş ver ama şu çocuklar için gel” diyerek eşine seslenmişti.

Şerifa Çiçek’in eşi Mehmet Çiçek, 12 Aralık tarihinde 3 aylık ve 4 yaşındaki çocuklarını bırakıp evden ayrılan eşi için polise kayıp ihbarında bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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