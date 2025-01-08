Kahreden telefon! Motosikletten düşüp ölen genci ablası aradı, kimse cevap veremedi

Kaza, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı’ndaki Güllük Altgeçidi’nde meydana geldi. Mert Tiryakioğlu’nun kontrolünü kaybettiği motosiklet, devrildi.

KAFASI REFÜJE ÇARPTI

Kazada başı refüje çarpan Tiryakioğlu, yaklaşık 20 metre savruldu. Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Tiryakioğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

ABLASI ARADI, KİMSE CEVAP VEREMEDİ

Tiryakioğlu’nun cansız bedeni yol üzerindeyken, ısrarla ablasının aradığı cep telefonuna kimse cevap veremedi. Bu sırada olay yerine gelen Tiryakioğlu’nun bir yakını, telefonla yakınlarını arayarak acı haberi ‘Başımız sağ olsun’ diyerek verdi.

Haberi alan Tiryakioğlu’nun ağabeyi ve ablası kaza yerine gelerek, uzun süre gözyaşı döktü. Kardeşlerinin cansız bedenine bakmak isteyen ağabey ve ablayı polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Uzaklaştırılan ağabey, defalarca dönüp kardeşine doğru baktı.



KASKI TAKILI DEĞİLMİŞ

Mert Tiryakioğlu’nun cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Diğer yandan kaza yapan Tiryakioğlu’nun kaskının başında takılı olmadığı öne sürüldü. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır