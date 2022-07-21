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  4. Kahreden tesadüf! Burnu bile kanamadan kurtulmuştu! Bu kez acı haberi geldi

Kahreden tesadüf! Burnu bile kanamadan kurtulmuştu! Bu kez acı haberi geldi

21.07.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 73 yaşındaki Ercan Şimşekçi hayatını kaybetti. Şimşekçi'nin 17 Haziran'da yine aynı mevkide kendi kullandığı araçla uçurumdan yuvarlandığı ve kazadan burnu bile kanamadan kurtulduğu öğrenildi.

Kahreden tesadüf! Burnu bile kanamadan kurtulmuştu! Bu kez acı haberi geldi

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün 1 ay önce aynı yolda yine otomobil ile uçurumdan yuvarlandığı ancak kazadan yara almadan kurtulduğu ortaya çıktı.

UÇURUMA YUVARLANAN ARAÇTA YAŞAMINI YİTİRDİ

Edinilen bilgiye göre, Sumbas ilçesine bağlı Bağdaş Yaylası yolu Esenli mevkiinde Ercan Şimşekçi’nin (73) kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisine kalan sürücü Ercan Şimşek’in hayatını kaybettiğini belirledi.

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Yapılan incelemenin ardından Şimşekci’nin cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan hayatını kaybeden Ercan Şimşekçi’nin 17 Haziran günü yine aynı mevkide kendi kullandığı araçla uçurumdan yuvarlandığı kazadan ise burnu bile kanamadan kurtulduğu ortaya çıktı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Osmaniye
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