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Kahreden tesadüf! İhbar üzerine gitti, eşini kanlar içinde buldu

19.05.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de ambulansta görev yapan bir hemşire, ihbar üzerine gittiği olay yerinde bıçakla yaralanmış bir şekilde eşiyle karşılaştı. Hemşirenin müdahale ettiği yaralı eş tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Öte yandan yaralıyı bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Kahreden tesadüf! İhbar üzerine gitti, eşini kanlar içinde buldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 112 Acil Sağlık ekibinde görevli hemşire, gittiği olay yerinde bıçakla yaralanmış haldeki boşanma aşamasındaki eşine müdahale etti. Yaralı, hastanede yaşamını yitirdi.

Akköy Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanından gece geç saatte ayrılan Gökhan Saygır (40) ile L.U. (50) arasında sokakta kavga çıktı. Kavgada Gökhan Saygır, göğsünden bıçakla yaralandı.

İLK MÜDAHALEYİ EŞİ YAPTI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Saygır'a ilk müdahaleyi, eşinin de arasında bulunduğu 112 Acil Sağlık ekibi yaptı.

Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Saygır, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan zanlı, sabaha karşı jandarma ekiplerince aynı mahallede bir evde saklanırken yakalandı.

Karakoldaki işleminin ardından adliyeye sevk edilen zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

TARTIŞMA, "İSTEK ŞARKI" İLE BAŞLAMIŞ

Zanlının ifadesinde, gazinoda eğlenirken, müzisyenden bir şarkı çalmasını istediğini, maktulün ise başka bir şarkı talep ettiğini, bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi.

Şüphelinin, dışarıda devam eden kavgada, maktulü bacağından yaralamak isterken yanlışlıkla göğsünden bıçakladığını söylediği de ileri sürüldü.

Öte yandan Karahayıt Acil Sağlık İstasyonu'nda görevli üç çocuk annesi T.S'nin, hayatını kaybeden eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. (AA)

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