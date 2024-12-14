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  4. Kahreden yakarış maalesef gerçek oldu! "Soğuktan öleceğim, engelliyim..."

Kahreden yakarış maalesef gerçek oldu! "Soğuktan öleceğim, engelliyim..."

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
14.12.2024 17:14
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İzmir'in Buca ilçesinde bir vatandaş tarafından kayda alınan Adnan Kale ismindeki kişi 'Soğuktan öleceğim, engelliyim, bana yardım edin' demişti. Bir binanın altında yaşayan Kale, bu sabah saatlerinde ölü bulundu.

Kahreden yakarış maalesef gerçek oldu! "Soğuktan öleceğim, engelliyim..."

Olay, Buca ilçesi Güven Mahallesi 392 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta tek başına yaşayan ve bir apartmanın altında yaşayan adam, dün bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde yardım isteyen ve soğuktan öleceğini söyleyen 58 yaşındaki Adnan Kale, sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından hareketsiz halde yatarken görüldü.

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KAHREDEN ÖLÜM

Durumun bildirilmesi üzerine sokağa gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kale'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye doktorları tarafından yapılan kontrollerde Adnan Kale'nin vücudunda darp izi olmadığı tespit edildi.

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Adnan Kale'nin cansız bedeni, yapılan kontrolün ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne götürüldü.

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"LÜTFEN BANA YARDIM EDİN, SOĞUKTAN ÖLECEĞİM, ABİM DOKTOR"

Öte yandan, dün bir vatandaş tarafından videoya alınan Adnan Kale'nin 'Lütfen bana yardım edin. Soğuktan öleceğim. Engelliyim ve gidecek yerim yok. Ağabeyim doktor' dediği anlar yürek burktu.

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Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
İzmir Buca yardım
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