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  4. Kahretti! Cami bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu

Kahretti! Cami bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu

18.11.2021 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir’deki bir caminin bahçesinde çarşafa sarılı yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Görenlerin polise bildirmesinin ardından inceleme başlatan ekipler, çevredeki herkesi uzaklaştırdı. Polis ekipleri bebeği bırakan canileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kahretti! Cami bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu

Başakşehir Güvercintepe’deki bir caminin bahçesinde çarşafa sarılı bir şekilde 4 aylık bebeğin cansız bedeni bulundu.

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ÇARŞAFTA GÖRÜNCE POLİSE BİLDİRDİLER

Çarşafta bebek olduğunu görenler durum polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştırarak inceleme yaptı. Çalışmaların ardından bebeğin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

"AĞAÇ DİBİNE BIRAKMIŞLAR"

Olayla alakalı konuşan Umut Kaya adlı vatandaş, “Öğle saatlerinde olmuş burada camii bahçesine bırakmışlar. Herhalde ben de yeni duydum komşulardan. Burada mavi bir poşetin içerisine koyarak ağaç dibine bırakmışlar” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Başakşehir
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