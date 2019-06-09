Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Kahta Çayı'nda erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kahta Çayı kıyısında erkeğe ait ceset görenler, durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'nde görevli sualtı ekiplerince sudan çıkarılan cesedin, Kahta nüfusuna kayıtlı Osman Doğan'a (59) ait olduğu belirlendi.

Evli ve 9 çocuk babası Doğan'ın İstanbul Sultangazi'de yaşadığı, yaklaşık bir hafta önce eşiyle tartışarak evinden ayrıldığı, kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

