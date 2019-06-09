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Kahta Çayı'nda erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 16:08 | Son Güncelleme

Kahta Çayı'nda erkek cesedi bulundu

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Kahta Çayı'nda erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kahta Çayı kıyısında erkeğe ait ceset görenler, durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'nde görevli sualtı ekiplerince sudan çıkarılan cesedin, Kahta nüfusuna kayıtlı Osman Doğan'a (59) ait olduğu belirlendi.

Evli ve 9 çocuk babası Doğan'ın İstanbul Sultangazi'de yaşadığı, yaklaşık bir hafta önce eşiyle tartışarak evinden ayrıldığı, kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

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1 kişinin cesedi bulundu Adıyaman Kahta Kahta Çayı

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