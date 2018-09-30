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Kahta’da, akıma kapılan işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 12:58 | Son Güncelleme

ADIYAMAN‘ın Kahta ilçesinde, arızayı gidermek için elektrik direğine çıkan Yahya Zengin (36) akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN‘ın Kahta ilçesinde, arızayı gidermek için elektrik direğine çıkan Yahya Zengin (36) akıma kapılarak yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece Göçeri köyünde meydana geldi. Elektrik Dağıtım Şirketi çalışanı Yahya Zengin, dün gece ihbar üzerine geldiği bölgede arızayı gidermek için direğe çıktı. Çalıştığı sırada alıma kapılan işçi, direkten düşüp yere yığıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zengin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk babası işçinin cesedi otopsi için morga konuldu.

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