Kahta’da, akıma kapılan işçi öldü

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN‘ın Kahta ilçesinde, arızayı gidermek için elektrik direğine çıkan Yahya Zengin (36) akıma kapılarak yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece Göçeri köyünde meydana geldi. Elektrik Dağıtım Şirketi çalışanı Yahya Zengin, dün gece ihbar üzerine geldiği bölgede arızayı gidermek için direğe çıktı. Çalıştığı sırada alıma kapılan işçi, direkten düşüp yere yığıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zengin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk babası işçinin cesedi otopsi için morga konuldu.
Terör operasyonunda mağaradan çıktı! 20 prezervatif, şırıngalı patlayıcı...
Bodrum'a 'fırtına' darbesi! Sokaklar bomboş, bu anons yapıldı
Adana'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı... Dizi oyuncusu çıktı!
Dünyanın izlediği klip: Numa numa 2
Endonezya'daki depremde ölü sayısı 832’ye yükseldi
Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?
Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı
Erdoğan'dan Almanya'da Mesut Özil sözleri: Hazmedemedim
Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti
Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Facebook kullananlar dikkat! Tam 50 milyon hesap etkilendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum