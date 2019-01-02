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Kahta'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 16:59 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları R.Ç.'nin hırsızlık suçundan 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile H.Y.G.'nin ise sigara kaçakçılığı suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile arandığını belirledi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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