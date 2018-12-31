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Kahta’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 18:29 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kahta’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Haci BOZKURT/ KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kahta- Siverek yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre; Cabir Çakır yönetimindeki 34 GNK 07 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen Osman Bozan yönetimindeki 02 AP 011 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil sürücülerinin hafif sıyrıklarla atlattığı kazada otomobillerde bulunan Fazilet Çakır (16) ile Mehmet Bozan (38) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kahta’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralıKahta’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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