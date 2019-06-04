Kahta’da otomobil devrildi: 5 yaralı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Aktaş'ın(18) kullandığı 06 EU 8034 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Mustafa Aktaş ile beraberinde bulunan Yusuf Arı, Sadık Ay, Neşet Akel ve Muhammet Akif Ay yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Mustafa Aktaş, hayati tehlikesi bulunduğu için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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