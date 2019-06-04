HABER

Kahta’da otomobil devrildi: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 11:35 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı.

Kahta’da otomobil devrildi: 5 yaralı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Aktaş'ın(18) kullandığı 06 EU 8034 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Mustafa Aktaş ile beraberinde bulunan Yusuf Arı, Sadık Ay, Neşet Akel ve Muhammet Akif Ay yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Mustafa Aktaş, hayati tehlikesi bulunduğu için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

Kahta’da otomobil devrildi: 5 yaralıKahta’da otomobil devrildi: 5 yaralı

Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...
Kardeşinin bıçakladığı ağabey, kurtarılamadıKardeşinin bıçakladığı ağabey, kurtarılamadı
Afgan çoban, av tüfeği ile öldürüldüAfgan çoban, av tüfeği ile öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Rafet El Roman'ın kızı büyüledi!

Rafet El Roman'ın kızı büyüledi!

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.