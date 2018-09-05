Kahta’da otomobil devrildi: 6 yaralı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkınca taklalar atarak devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Sercan İlbak yönetimindeki 02 KR 373 plakalı otomobil, Göçeri köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle taklalar atarak devrildi. Kazada sürücüsü Sercan ile otomobilde bulunan eşi Feride ile çocukları Selda, Dilay, Muhammed ve Mert İlbay yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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