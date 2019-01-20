HABER

Kahta’da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.01.2019 19:12 | Son Güncelleme

 ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde sünücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kahta’da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde sünücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza öğleden sonra Atatürk Barajı yakınında meydana geldi. İlçesinden Atatürk Barajı yönüne giden Rıfat Arslan (45) yönetimindeki 48 TD 399 plakalı otomobil, baraj yakınındaki virajda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Taklalar atarak çamura saplanıp durabilen otomobilin sürücüsü Arslan ile araçta bulunan Hekim Polat (21) ve Faruk Arslan (19) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Kahta’da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

PARTNERYaşadığı değişim 'yok artık' dedirtti!Yaşadığı değişim 'yok artık' dedirtti!
Teröristler, Kamışlı sınırında hendek kazıyorTeröristler, Kamışlı sınırında hendek kazıyor
Tıp öğrencisi kardeşini kalbinden bıçaklayıp öldürdü, annesini yaraladı (3)Tıp öğrencisi kardeşini kalbinden bıçaklayıp öldürdü, annesini yaraladı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Çıplak fotoğrafların ardından flaş paylaşım

Çıplak fotoğrafların ardından flaş paylaşım

İstanbul'un göbeğinde parkta tecavüz dehşeti!

İstanbul'un göbeğinde parkta tecavüz dehşeti!

Gündemi sarsacak iddia: Fetullah Gülen falakaya yatırdı!

Gündemi sarsacak iddia: Fetullah Gülen falakaya yatırdı!

Müjdat Gezen: Ben kimlerin kaçacağını biliyorum

Müjdat Gezen: Ben kimlerin kaçacağını biliyorum

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da bir genelevin bahçesinde düşüp, başını vuran adam öldü

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.