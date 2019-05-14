HABER

Kahta’da su tankeri devrildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 14:45 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan su yüklü tanker devrildi.

Kahta’da su tankeri devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan su yüklü tanker devrildi. Kazada tankerin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kahta Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen göre Ramazan Oflaz (38) yönetimindeki su yüklü tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada tankerin sürücüsü Ramazan O. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kahta’da su tankeri devrildi: 1 yaralı

PARTNERYaşamak için en kötü 10 kentYaşamak için en kötü 10 kent
Av tüfeğiyle vurularak öldürüldüAv tüfeğiyle vurularak öldürüldü
D-100'de kaza yapan motosiklet sürücüsü öldüD-100'de kaza yapan motosiklet sürücüsü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Her şey çok güzel olacak pankartı yasaklandı mı? Soylu açıkladı

Her şey çok güzel olacak pankartı yasaklandı mı? Soylu açıkladı

Ünlü oyuncunun evinde intihar etti!

Ünlü oyuncunun evinde intihar etti!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

Siparişleri götürürken kazada can verdi

Siparişleri götürürken kazada can verdi

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımlarının ardından açıklama!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.