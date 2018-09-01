HABER

Kahta'da şüpheli çanta paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 00:51 | Son Güncelleme

 ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, kaldırımda unutulan  şüpheli çanta paniğe neden oldu.

Kahta'da şüpheli çanta paniği

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, kaldırımda unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Olay yerine gelen bomba imha uzmanlarının çantaya fünye ile patlatacağı sırada çantanın sahibi ortaya çıktı.
Olay, akşam saatlerinde Mustafa Kemal Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Çevredekiler, alışveriş merkezinin önüne bırakılan şüpheli çantayı görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak, İl Emniyet Müdürlüğü'nden bomba imha uzmanlarına haber verdi. Bölgeye gelen bomba imha uzmanları, çantaya fünye ile patlatacağı anda kalabalığın içinden çıkan bir kişi, çantanın kendisine ait olduğunu söyledi. Polis, çantayı alarak incelenmek üzere emniyete götürdü. Polislerin olay yerinden ayrılmasından sonra cadde üzerinde toplanan meraklı kalabalık, olay yerinden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Kahta'da şüpheli çanta paniğiKahta'da şüpheli çanta paniğiKahta'da şüpheli çanta paniği

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız ormanda çırılçıplak yıkanırken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız ormanda çırılçıplak yıkanırken yakalandı!
Kırıkkale'de otomobil takla attı: 3 yaralıKırıkkale'de otomobil takla attı: 3 yaralı
Oğlu kanalda kaybolan annenin feryadı yürek burktu (2)Oğlu kanalda kaybolan annenin feryadı yürek burktu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den İdlib için kritik açıklama

ABD'den İdlib için kritik açıklama

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Galatasaray'ın Vagner Love transferinden vazgeçtiği iddia edildi!

Galatasaray'ın Vagner Love transferinden vazgeçtiği iddia edildi!

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler

Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı

Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı

Herkes bunu konuşuyor! Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf

Herkes bunu konuşuyor! Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf

Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti

Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti

Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü

Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü

Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.