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Kahta'da uyuşturucuya 1 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 09:58 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde jandarma tarafından bir eve yapılan operasyonda 6,5 kilo esrar, sahte içki, tabanca ve av tüfeği ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kahta'da uyuşturucuya 1 gözaltı

Sercan SAKAR/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde jandarma tarafından bir eve yapılan operasyonda 6,5 kilo esrar, sahte içki, tabanca ve av tüfeği ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Tütenocak köyünde M.Y.'ye ait evde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 6,5 kilo esrar, 6 kilogram el yapımı içki, 1 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirdi. Uyuşturucu ve diğer malzemelere el koyan ekipler M.Y.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

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