Kahvaltı alışkanlığı başarıyı etkiliyor

KAHVALTI YAPMAYAN ÇOCUĞUN OKUL BAŞARISI DÜŞÜYOR

Vücudumuz uykuda bile çalışır. Akşam yemeği ile kahvaltı arasında 8-12 saatlik bir süre vardır. Bu süre içinde vücut, glikojen olarak depo ettiği glikozun tümünü kullanır. Sabah kahvaltı yapılmazsa beynin tek enerji kaynağı olan glikoz sağlanamamış olur ve yorgunluk, baş ağrısı, dikkat eksikliği ve algılamada sorunlar görülür. Kahvaltı yapmadan güne başlamak verimi ve üretkenliği düşürür. Kahvaltı yapmayan çocukların anlama kapasitesi, odaklanma ve konsantrasyonu azaldığı için okul başarısı da düşer. Güne yeterli enerji ve besin öğesi almadan başlayan vücut, kendi depolarından kullandığı için hastalıklar karşısında direnci de azalır.

KAHVALTIDA PROTEİN İÇEREN BESİNLER UNUTULMAMALI

Sabah kahvaltısı günün altın öğünüdür. Metabolizmanın düzenli çalışması için kan şekerinin belirli bir düzeyde olması gerekir. Kan şekerinin, düşüklüğü kadar yüksekliği de sakıncalıdır. Ana öğünler atlanmadığında ve gerektiğinde ara öğünlerle desteklendiğinde, kan şeker düzeyi normal aralıklarda tutulur ve vücut dengede çalışır. Kahvaltıda tüketilecek protein miktarı, kan şekerini düzenlemede, yorgunluk ve açlık gibi duyguların önlenmesinde etkili olduğundan, günlük tüketilecek miktarın en az 1/5’i kadar olmalı ve bu değerin altına düşmemelidir. Günlük enerji gereksinimi yaş gruplarına göre farklılık gösterse de bireyin enerji gereksinimi 2000-3000 kalori olduğunda kahvaltı ile alması gereken enerji miktarı 400-600 kalori kadardır.