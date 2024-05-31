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Kahvaltı masasında 3 çocuğunu katletmişti! "Kızlarımı rastgele bıçakladım, oğlumu boğdum" Cenazede yürek yakan anlar

31.05.2024 15:12
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Bursa'da baba katliamı sonrası cenazede yaşananlar bir kez daha kahretti. Mustafa Kılıç (39), Erzurum'da anneleriyle kalan çocuklarını alıp Bursa'ya getirmiş, kahvaltı sırasında birdenbire iki kız çocuğunu bıçaklayıp oğlunu da boğarak öldürmüştü. Verdiği ifadeyle kan donduran adamın üç çocuğu yan yana defnedildi. Anne Gülay Kılıç'ın hali yürekleri yaktı.

Kahvaltı masasında 3 çocuğunu katletmişti! "Kızlarımı rastgele bıçakladım, oğlumu boğdum" Cenazede yürek yakan anlar

Babaları tarafından öldürülen Zeynep (11), Aslı (6) ve Muhammet Ali (3) kardeşler toprağa verildi. Anne Gülay Kılıç çocuklarını ağıtlar yakarak son yolcuğuna uğurladı, gözyaşlarına boğuldu, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

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Olay, 29 Mayıs'ta, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak'taki 4 katlı apartmanın bodrum katında yaşandı. Evlerde boyacılık yapan Murat Kılıç, kızları Zeynep ve Aslı Kılıç'ı bıçaklayıp oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı da boğarak öldürdü.

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"KIZLARIMI RASTGELEYE BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜM"

Polise teslim olan Kılıç, verdiği ifadede şunları kaydetti: "Eşim çocuklarımızı da yanına alarak evi terk etti. Bir süre yalnız yaşadım. Bir ay önce Erzurum'a gidip çocuklarımı alarak Bursa'ya döndüm. Bazı günler kızlarım ve oğlumu Yavuz Selim Mahallesi'nde oturan anneme teslim ediyordum. Salı günü de çocuklarımı yine anneme bıraktım. Çarşamba günü aldım. Evimizde simit, poğaça alarak kahvaltı yapıyorduk. Masanın üzerinde duran bıçağı görünce içime bir şeyler oldu. Sonra kızlarımı rastgele bıçaklayarak öldürdüm. Oğlumu ise boğdum. Kendime zarar verecektim. Bunu başaramadım. Sonra, polise giderek teslim olmaya karar verdim."

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Dün akşam saatlerinde yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan alınan 3 çocuğun cenazeleri, uçakla İstanbul'a oradan da bu sabah Erzurum'a getirildi. Havalimanından alınan çocukların cenazeleri, Erzurum Asri Mezarlığı'nda yıkandıktan sonra kara yoluyla Karayazı ilçesi Kazbel Mahallesi'ne götürüldü.

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ÇOCUKLARININ TABUTLARINA SARILDI

Köy halkı olarak yaşadıkları üzüntüyü anlatan ailenin yakını Ziyaettin Kılıç, şunları söyledi:

"Amca çocukları olan Gülay-Murat Kılıç birbirlerini severek evlendi. Düğün yaptık ve bu evlilikten 3 çocukları oldu. Durumları çok iyiydi. Fakat son zamanlarda aralarında sorun çıktı ve anlaşmazlık oldu. Gülay, çocuklarını da alarak babaevine geldi. Bundan bir süre önce köye gelen Murat, çocuklarını alıp Bursa'ya götürdü. Acı haberi Bursa'daki akrabalarımızdan öğrendik. Yakınlarına, "Katliam yaptım, gidip teslim olacağım" demiş. Gülay, boşanma davası açmıştı. Çocuklarını almak için adliyeye gitmiş. Savcı da çocukları alması için dilekçe vermesi gerektiğini söylemiş. O da karakola gidip şikayetçi olmuş. Sanırım o da bunu duyup kızmış ve bu felaketi çıkarmış. Çocuklar annenin isteği üzerine köye defnedildi."

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YÜREK YAKAN ANLAR

Çocuklarını ağıtlar yakarak son yolcuğuna uğurlayan Gülay Kılıç, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Eşinin katlettiği çocuklarının tabutlarına sarılan Gülay Kılıç, gözyaşlarına boğuldu. Üç kardeş, köy mezarlığında yan yana defnedildi.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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