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Kahvaltı satışından elde ettikleri gelirle çocukları sevindirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 10:11 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da başlayan yolculukları İzmir'e uzanan Sinem Can ve Murat Asilcan, kendilerine destek olanlardan topladıkları ikinci el kitap, oyuncak ve kırtasiye ürünleriyle, köy okullarında bugüne kadar 21 'Ütopya Atatürk Kütüphanesi' kurdu.

Kahvaltı satışından elde ettikleri gelirle çocukları sevindirdiler

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İSTANBUL'da başlayan yolculukları İzmir'e uzanan Sinem Can ve Murat Asilcan, kendilerine destek olanlardan topladıkları ikinci el kitap, oyuncak ve kırtasiye ürünleriyle, köy okullarında bugüne kadar 21 'Ütopya Atatürk Kütüphanesi' kurdu. Daha önce de İstanbul'da açtıkları aşevinde sokak çocuklarının karınlarını doyuran, yaptıklarının bir iyilik paylaşım hareketi olduğunu söyleyen çift, bugünler de İzmir'in Urla ilçesinde kurdukları Hobbit House'da, organik kahvaltı verdikleri müşterilerinden elde ettikleri geliri, yine çocuklar için harcamayı sürdürüyor.
İstanbul'da ressam olan Murat Asilcan ile 'yol arkadaşım' dediği sinema televizyon bölümü mezunu Sinem Can, 4 yıl önce sokaklarda yaşayan ya da maddi durumu iyi olmayan çocuklar için Balat'ta Hobbit House'u kurdu. Burada çocuklara bir yandan yemek verip karınlarını doyuran çift, yine kurdukları iş yerine gelen müşterilerin yardımlarıyla aldıkları ya da bağışlanan ikinci el kıyafetlerle, 300'den fazla çocuğa destek oldu, binlercesini kitap, oyuncak ve kırtasiye ürünleriyle buluşturdu. İstanbul'da kurdukları Hobbit House'u, birlikte çalıştıkları arkadaşlarına bırakan Sinem Can ve Murat Asilcan, kendi deyimleriyle çantalarını omuzlayıp, yine bir ütopyanın peşinden yola çıktı. İzmir'e gelen çift Urla ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ne geldi. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği Sinem Can ve Murat Asilcan, 8 ay önce bir köy evi kiraladı. Bu evin tadilatını yapan çift, ikinci el ürünlerin ya da hurdacılardaki malzemelerin geri dönüşümlerini sağlayıp, onlardan masa sandalye yatak, oturma alanları yaptı, kendilerine yepyeni bir yaşam kurdu.
21'İNCİ KÜTÜPHANELERİNİ KURDULAR
Evin samanlığını kendileri için müze haline getiren Sinem Can ve Murat Asilcan, üç odayı 'anneanne odası' adı altında pansiyona çevirdi, bahçesinde ise gelen müşterilerine kahvaltı servisi yapmaya başladı. Kahvaltılık malzemeler de çevredeki köylülerden tamamen doğal olan ürünlerden sağlandı. 5 aylık hazırlık döneminden sonra üç ay önce kahvaltı hizmetine başlayan çift, kısa sürede bölgenin bilinen mekanlarından oldu. Günün her saatinde misafirlerine kahvaltı hizmeti veren Sinem Can ve Murat Asilcan, elde ettikleri gelirle ikinci el kitap, oyuncak ve kırtasiye ürünleri satın aldı. Yine projelerini anlattıkları müşterilerinin getirdiği, çocuklarına ait olan kitap, oyuncak ve kırtasiye ürünlerini belli bir alanda topladı. Urla'daki Hobbit House'da kısa sürede istedikleri rakamlara ulaşan çift, geçen 23 Nisan'da Urla'nın Torasan Mahallesi'ndeki ilkokulda 3 bin kitap, bin oyuncak ve bin kırtasiye ürününden oluşan 21'inci Ütopya Atatürk Kütüphanesi kurdu. Çocukların yaşadıkları mutluluğa ortak oldu.
DESTEK BEKLİYORLAR
Müşterilerine, tamamen sağlıklı ve doğal ürünlerle hizmet vermenin yanı sıra ihtiyacı olan çocuklar için de katkı verdiklerini anlattıklarını söyleyen Murat Asilcan, "Yaptığımız bir iyilik paylaşım hareketi. Projemizin ismi de 'Ütopyalar güzeldir.' Balat'ta Ütopya Çocuk Aşevi açtık, aşevini Sinem ile dört yıl sürdürdük. Dezavantajlı bütün çocuklar gelip ücretsiz yemeklerini yiyorlardı, kıyafetlerini, kırtasiye ihtiyaçlarını, oyuncaklarını temin ediyorlardı. Orada çocuklar için ücretsiz birçok etkinlik düzenliyorduk. Biz aşevini gönüllü olan bir annemize bağışladık ve yollara düştük. Köy çocuklarına kalıcı kütüphaneler kuralım, onların umut tohumları olalım istedik. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız tüm bu çalışmaları da, 'Ütopyalar Güzeldir/ Utopias Are Beautiful' adlı hem Türkçe hem İngilizce çıkaracağımız bir kitapta toplayacağız" dedi.
Sinem Can da, sundukları kahvaltının sadece doğal ürünlerden elde edildiğini, müşterilerinin kendi evlerindeymiş hissiyle Hobbit House'da bulunduklarını dile getirerek, "Kütüphane kurmaya devam edeceğiz. Çünkü bunun dünyanın en anlamlı ve kalıcı iyiliği olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.
Hobbit Hosue'u ziyaret eden müşteriler ise yediklerinden çok çocuklar için verilen mücadeleden etkilendiklerini vurguladı ve desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

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Kahvaltı satışından elde ettikleri gelirle çocukları sevindirdilerKahvaltı satışından elde ettikleri gelirle çocukları sevindirdilerKahvaltı satışından elde ettikleri gelirle çocukları sevindirdilerKahvaltı satışından elde ettikleri gelirle çocukları sevindirdiler

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