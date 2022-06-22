HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kahvaltıda muz yemek sağlıklı mı?

Kahvaltıda muz yemek sağlıklı mı?

22.06.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabahları erken kalkıp işe, okula veya herhangi bir yere gitmeden önce kahvaltı yapmak zor gelebilir. Mutfağa girip hızlıca göz gezdirdiğinizde lezzetli bir muz yemeyi tercih edebilirsiniz. Potasyum zengini muzlar, tek başına yenildiği gibi tatlı ve içeceklere de eklenebilir. Birçok kişi pratik olduğu için kahvaltıda muz yemeyi çok sever. Peki, aç karnına ya da kahvaltıda muz yemek sağlıklı mı?

Kahvaltıda muz yemek sağlıklı mı?

Muz, genellikle smoothie'lere, tatlılara ve soslara eklenen çok yönlü ve lezzetli bir meyvedir. Birçok kişi pratik olduğu için kahvaltıda muz yemeyi sever. Sabah aç karnına muz yemek ne kadar sağlıklı?

iStock-928282320

Muz son derece besleyicidir, iyi miktarda potasyum, lif ve B6 ve C vitaminleri içerir. Muzla kahvaltı yapmak sabah için doğru bir başlangıç olabilir. Muz sayesinde enerjiniz yükselir. Ancak içeriğindeki doğal şekerler diyabet hastaları için olumsuz etki edebilir.

HAZIR ÜRÜNLER YERİNE MUZ DOĞRU TERCİH

Çalışmalar, çoğunlukla işlenmiş karbonhidratlı gıdalardan oluşan bir kahvaltı yapmanın, uzun vadede açlık düzeylerini artırabileceğini ve kilo alma riskini artırabileceğini gösteriyor.

Muzu tek başına yemek kahvaltı öğünü olarak ideal olmasa da sabah öğününden önce veya dengeli bir kahvaltının parçası olarak faydalı olabilir.

iStock-1132855332

Olgunlaşmamış yeşil muzlar ayrıca gastrointestinal kanalda sindirime direnen ve bağırsak sağlığını destekleyen dirençli nişasta adı verilen özel bir lif türü içerir.

Muz aynı şekilde potasyum ve C vitamini de dahil olmak üzere vücudunuzun ihtiyaç duyduğu birkaç temel besin maddesi için harika bir kaynaktır.

Potasyum sıvı dengesi ve kas kasılmalarında rol oynar ve kan basıncınızı düşürmeye yardımcı olabilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dul kadın ölmüş kocasının spermlerini kullanarak hamile kaldı Dul kadın ölmüş kocasının spermlerini kullanarak hamile kaldı
ORC'den son seçim anketi! 7 büyükşehirde son durum...ORC'den son seçim anketi! 7 büyükşehirde son durum...
Kılıçdaroğlu, Pınar Gültekin davasındaki karara isyan ettiKılıçdaroğlu, Pınar Gültekin davasındaki karara isyan etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzinde ilk indirim az da olsa geldi! Motorin fiyatları ise…

Benzinde ilk indirim az da olsa geldi! Motorin fiyatları ise…

Kim ne kadar zamlı maaş alacak?

Kim ne kadar zamlı maaş alacak?

Erken seçim değil, erkene alınmış seçim: 14 Mayıs!

Erken seçim değil, erkene alınmış seçim: 14 Mayıs!

Ayakta alkışlandı! Herkes törene damga vuran bu ifadeleri konuşuyor

Ayakta alkışlandı! Herkes törene damga vuran bu ifadeleri konuşuyor

AhsenTV sunucusu sokak ortasında darbedildi

AhsenTV sunucusu sokak ortasında darbedildi

Ülke şokta! Başbakan duyurdu: "Ekonomimiz tamamen çöktü"

Ülke şokta! Başbakan duyurdu: "Ekonomimiz tamamen çöktü"

İlginizi Çekebilir

Özel hizmet sunuyor! “Korkuyu hafifletmek istedik”

Özel hizmet sunuyor! “Korkuyu hafifletmek istedik”

Miami Havalimanı'nda dehşet anları! Yolcu uçağı pistte alev aldı

Miami Havalimanı'nda dehşet anları! Yolcu uçağı pistte alev aldı

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Parkta üstsüz güneşlendi! Polis baskın yaptı

Parkta üstsüz güneşlendi! Polis baskın yaptı

Her an patlayabilirdi! Doktorlar şaştı kaldı: Karpuz gibi büyüdü

Her an patlayabilirdi! Doktorlar şaştı kaldı: Karpuz gibi büyüdü

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.