Kahvaltıda muz yemek sağlıklı mı?

Muz, genellikle smoothie'lere, tatlılara ve soslara eklenen çok yönlü ve lezzetli bir meyvedir. Birçok kişi pratik olduğu için kahvaltıda muz yemeyi sever. Sabah aç karnına muz yemek ne kadar sağlıklı?

Muz son derece besleyicidir, iyi miktarda potasyum, lif ve B6 ve C vitaminleri içerir. Muzla kahvaltı yapmak sabah için doğru bir başlangıç olabilir. Muz sayesinde enerjiniz yükselir. Ancak içeriğindeki doğal şekerler diyabet hastaları için olumsuz etki edebilir.

HAZIR ÜRÜNLER YERİNE MUZ DOĞRU TERCİH

Çalışmalar, çoğunlukla işlenmiş karbonhidratlı gıdalardan oluşan bir kahvaltı yapmanın, uzun vadede açlık düzeylerini artırabileceğini ve kilo alma riskini artırabileceğini gösteriyor.

Muzu tek başına yemek kahvaltı öğünü olarak ideal olmasa da sabah öğününden önce veya dengeli bir kahvaltının parçası olarak faydalı olabilir.

Olgunlaşmamış yeşil muzlar ayrıca gastrointestinal kanalda sindirime direnen ve bağırsak sağlığını destekleyen dirençli nişasta adı verilen özel bir lif türü içerir.

Muz aynı şekilde potasyum ve C vitamini de dahil olmak üzere vücudunuzun ihtiyaç duyduğu birkaç temel besin maddesi için harika bir kaynaktır.

Potasyum sıvı dengesi ve kas kasılmalarında rol oynar ve kan basıncınızı düşürmeye yardımcı olabilir.



