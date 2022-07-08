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Kahvaltıda yasaklanması gereken yiyecekler! Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

08.07.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu bilinen bir gerçek. Her ne kadar karşıt görüşler de olsa, kaçırılan bir gerçek var. Kahvaltı kadar kahvaltı da ne yediğiniz de çok önemli. Gün boyu sindirim sisteminizi rahatsız edecek yiyeceklerle güne başlıyorsanız o kahvaltının size yarardan çok zararı olur. Bu yüzden kahvaltı için tercihlerinizi yaparken çok dikkatli olmalısınız. Alışılagelmiş kahvaltılardan uzaklaşmanın zamanı geldi. İşte asla kahvaltı sofrasında bulunmaması gereken besinler...

Kahvaltıda yasaklanması gereken yiyecekler! Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu ayda bir kez birilerinden mutlaka duyuyorsunuzdur. Çoğu insan sabah uyandığında kahvaltı öncesi eli ya kahveye gider ya yoğurtlu ürünlere ya da taze portakal suyu sıkar. Ne yazık ki, çok az insan tamamen aç karnına ne yiyip ne yememesi gerektiğini biliyor. İşte asla kahvaltı sofrasında bulunmaması gereken besinler...

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DOMATES

Domatesler C vitamini ve diğer birçok besin maddesi ile doludur. Ancak domates tanik asit içerdiğinden aç karnına yemekten kaçınmalısınız. Bu asit, midenizde bulunan ve genellikle ağrılı mide sorunlarına neden olabilecek asit miktarında artışa yol açacaktır.

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Bu nedenle, ülser gibi mide problemleriniz varsa, kendi iyiliğiniz için bu tür asitli yiyeceklerden uzak durmanız en iyisidir.

GAZLI İÇECEKLER

Birçok insan günün herhangi bir saatinde alkolsüz içecekler içmenin uygun olduğuna inanır. Ancak bu tavsiye edilmez. Alkolsüz içecekleri başka bir şey yemeden içtiğinizde mideniz çok şişebilir. Daha da kötüsü, midenizdeki asit seviyesini artırabilirsiniz. Bunun uzun vadeli etkisi yemek borusu kanseridir. Midenizdeki asit seviyesi çok yüksek olduğunda erozyon da meydana gelebilir.

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YAĞLI HAMUR İŞLERİ

Sabah erkenden çoğu insan mutfakta ya da yemek masasında ilk gördüğü şeye uzanarak ağzına atıyor ve aceleyle evden çıkıyor. Kapmak için en kolay şeylerden biri, puf böreği gibi hızlı bir atıştırmalıktır. Sizi daha doygun hissettirseler de maalesef sağlığınız için hiç iyi bir tercih değiller.

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BAHARATLI YİYECEKLER

Baharatlar yemeğinizin tadını ve kokusunu daha lezzetli hale getirir. Ancak sabah sabah, aç karnına hiç iyi bir tercih değildir. Bunun nedeni, daha sonra kramplara ve hatta asidik reaksiyonlara dönüşen mide tahrişine kolayca neden olmalarıdır.

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TATLILAR

Şekerin sindirimi çok kolay olabilir, ancak aç karnına girdiğinde vücudunuzun kanınızda gerekli seviyelerini korumak için gereken insülini salgılamasını engeller. Bu olduğunda, kolayca göz problemleri yaşayabilirsiniz. Daha da kötüsü, tatlılar vücudunuzdaki asit ve alkali dengesini bozar. Bu nedenle, şeker hastalığınız varsa veya şeker hastalığına yakalanma riskiniz varsa, tatlılardan tamamen kaçının.

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YOĞURT

Yoğurt, şüphesiz birçok sağlık yararına sahip olan birçok laktik asit bakterisi içerir. Bununla birlikte, midenizdeki asit miktarı sayesinde laktik asit aç karnına etkisiz hale gelir. Bu, bu tür süt ürünlerinde bulunan laktik asit bakterilerini öldürür ve daha da fazla asitliğe yol açar. Bu nedenle, yoğurdunuzu tercihen iyi bir yemek yedikten bir veya iki saat sonra yemeniz en iyisidir.

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ARMUT

Armutlar çok miktarda ham lif içerir. Aç karnına yediğinizde, hassas mukoza zarlarına zarar verirsiniz. Bu da mide rahatsızlıklarına yol açar. Bu nedenle, en azından yulaf ezmesi veya diğer tahıllar gibi bir şey yedikten sonra çift yemeniz tavsiye edilir.


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Anahtar Kelimeler:
kanser kör
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