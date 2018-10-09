Kahvaltıdan sonra rahatsızlanan 45 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, bir anadolu lisesinin pansiyonunda kalan 45 öğrenci, yaptıkları sabah kahvaltısından zehirlendikleri şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.
Adıyaman Anadolu Lisesi'nin pansiyonunda yatılı kalan öğrencilerde, sabah kahvaltı yaptıktan sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri görülmeye başlandı. İdarecilerin çağırdığı ambulanslarla 45 öğrenci, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde öğrencilere serum tedavisi uygulanırken, kahvaltıda yedikleri gıdalardan tahlil için numuneler alındı.
FOTOĞRAFLI
İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım
Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum
Azeri mafya lideri Nadir Salifov İstanbul'da yakalandı
Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…
Antalya'da kan donduran görüntü! Facia
ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!
Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması
Google Pixel 3 XL daha tanıtımı yapılmadan satışa sunuldu!
Microsoft'tan Windows 10 güncellemesiyle ilgili kritik uyarı! Sakın indirmeyin, yoksa...
Kanser tedavisi ve tümör tedavisinde MR LINAC devrim yaratacak! MR LINAC nedir? MR LINAC tedavisi hangi hastanede var?
Okuyucu Yorumları 0 yorum