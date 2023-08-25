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Kahvaltılarda sık tüketiliyor ama verdiği zararlar inanılmaz! Kalp sağlığının bir numaralı düşmanı

25.08.2023 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güne başlarken yediğimiz ilk öğün olan kahvaltılarda tükettiğimiz besinler sağlığımız açısından büyük önem arz ediyor. Uzmanlar sabah mutlaka kahvaltı edilmesini tavsiye ediyor. Ancak birçok kişi sabahları işe, okula yetişmek için kahvaltı öğününü poğaça türü besinlerle geçiştiriyor. İşte kahvaltıda poğaça tüketmemeniz için 5 neden...

Kahvaltılarda sık tüketiliyor ama verdiği zararlar inanılmaz! Kalp sağlığının bir numaralı düşmanı

Bir adet poğaçanın içerisinde 400'e yakın kalori bulunuyor. Her gün tüketilen 1 adet poğaçayı eritmek için 7500 adım atmanız gerekiyor. Hızlı kilo alımına neden olan poğaçalar tehlikeli hastalıklara yol açabiliyor. Bunların başında kalp ve samar hastalıkları geliyor. İşte poğaçanın vücüsa verdiği inanılmaz zararlar...

1) HIZLI VE SAĞLIKSIZ BİR ŞEKİLDE KİLO ALMANA SEBEP OLUR

Lif içeriği düşük olduğu için doymak için daha fazla tüketmen gerekir. Yine beyaz undan yapıldığı için daha fazla tüketmene rağmen daha çabuk acıkırsın.

Sade bir poğaçanın besin değerleri:

100 g sade poğaça 40.3 g karbonhidrat, 0.5 g protein ve 10.4 g yağ içerir. 1 adet büyük boy poğaça(90 g) ortalama 360 kaloridir.

POĞAÇAA

2) KALP-DAMAR HASTALIKLARI MEYDANA GETİRİR

Pastane ve fırın gibi yerlerden alınan poğaça, açma ve benzeri unlu mamüllerin tamamında margarin kullanılır. Margarin en sağlıksız yağlardan biridir. Özellikle sabah kahvaltısında daha sağlıklı alternatifler tercih etmek yerine tüketilen poğaçalar kalbin erken saatlerde yorulmasına sebep olur.

POĞAÇA YAĞ

3) KOLESTEROLÜ YÜKSELTİR

Yine içeriğindeki yüksek margarin ile LDL kolesterolün yükselmesine neden olur. Koroner kalp hastalığına yakalanma olasılığını arttırır.

KOLESTROL

4) ÇOCUKLARIN BEYİN GELİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLER

Aşırı şekerli ve yüksek rafine karbonhidratlı yiyecekler beyin gelişimini olumsuz etkiler. Ayrıca bu tarz hazır poğaça ve börekler hiperaktivite ve dikkat eksikliğini de tetikliyor.

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5) SAĞLIKLI ORTAMDA ÜRETİLMİYOR OLABİLİR

Hem çok üretildiği hem de ucuza mal edildiği için poğaça ve çeşitleri çoğunlukla hijyenik olmayan fırın ve tezgahlarda üretiliyor. Ayrıca bağırsak sağlığını da zayıflatıyor.

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kolesterol poğaça kalp hastalıkları kalp damar hastalıkları

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