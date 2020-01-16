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  4. “Kahvaltının yasaklanması söz konusu olamaz”

“Kahvaltının yasaklanması söz konusu olamaz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 10:08 | Son Güncelleme

Son günlerde çıkan “Kahvaltı yapmak gereksiz, yasaklanmalı” söylemlerine karşın Dr.

“Kahvaltının yasaklanması söz konusu olamaz”

Son günlerde çıkan “Kahvaltı yapmak gereksiz, yasaklanmalı” söylemlerine karşın Dr. Öğretim Üyesi Indrani Kalkan “Kahvaltının yasaklanması gibi bir durum söz konusu olamaz” diye konuştu.
Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu yönündeki dayatmaların tamamen aldatmaca olduğunu söyleyen Dr. Mehmet Öz’ün “Kahvaltı yapmak gereksiz, yasaklanmalı” söylemleri gündemdeki yerini aldı. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Indrani Kalkan ise “Kahvaltının yasaklanması gibi bir durum söz konusu olamaz. Zira, gece boyunca 8-10 saatlik bir açlık süresi sonrasında, bireylerde kan şeker seviyesi genelde düşüktür. Kan şekerinin düşmesi dikkat dağınıklığı, sinirlilik, güçsüz hissetme gibi durumlara yol açabilir. Özellikle güne erken başlayan okul öğrencilerine, işe giden bireylere, sanayide çalışan işçilere sabah kahvaltısı önemle önerilmektedir. Ancak evde geç saatte kalkan, güne biraz geç başlayan veya enerjisi yoğun işlerde çalışmayan kişiler, kahvaltı saatini biraz geciktirebilirler. Açlık duygusu bireylerin metabolizmasına da bağlı. Bu konuda kendi vücudumuzu dinlememiz de önemli” ifadelerini kullandı.

Sağlıklı bir kahvaltı sofrasında neler olmalı?
Sağlıklı bir kahvaltı sofrasında neler olması gerektiğine de değinen Dr. Kalkan “Sağlıklı bir kahvaltı sofrasında en azından peynir, zeytin, yumurta, bol yeşillik içeren salata ve tam tahıllı ekmek olmalı. Çorbalar da tercih edilebilir. Ancak bisküvi, çikolata, kek, poğaça, börek gibi karbonhidrat ve şeker bakımından zengin besinler kahvaltıda tercih edilmemeli. Bunlar ilk anda açlığı bastırabilir fakat kan şekerini hızlı yükseltmeleri dolayısıyla insülinin fazla salgılanmasına ve sonrasında kan şekerinin aniden düşmesine ve tekrar acıkmaya neden olabilir” dedi.

“Kahvaltının yasaklanması söz konusu olamaz”

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