Kahve Falında Dinazor Görmek

Kahve falında çıkan dinazor figürü, fal sahibinin uzun süre önce unutmuş olduğu ve tekrar gündeme gelmesinden hoşnut olmayacağı bir konunun yeniden tartışmaya açılacağına işaret eder. Eğer fal sahibi bu konu hakkında fazla tepki gösterirse çevresindeki insanları kırabilir ve bunun farkındadır. Bu yüzden konu açıldığında ortamı terk etmek isteyecektir. Kimi fal yorumlarına göre ise dinazor figürü fal sahibinin evliya sabrına sahip olduğunu gösterir. Fincanın dip bölümünde dinazor figürü belirmesi halinde ise fal sahibinin değer vermediği bir insan tarafından dedikodu malzemesi yapılacağı anlamını çıkarmak mümkündür. Fal sahibi bu dedikodulara gülüp geçse de karşısındaki kişi huzursuz olmaya devam edecektir.

Eğer fal sahibi uzun süredir memleket hasreti çekiyorsa bu hasretin de biteceğini söylemek mümkündür. Kişi doğup büyüdüğü ya da özlemini çektiği topraklara yeniden kavuşup huzura erecektir. Dinazor figürü bu huzurun kalıcı olduğunu gösterir.

Kahve Falında Dinazor Kafası Görmek

Fal sahibinin yaşantısında yer edebilmek için çaba gösteren insanların aslında son derece gereksiz olduğuna işaret eder. Fal sahibi her ne kadar hayatında gereksiz yer kaplayan kişilerle muhatap olmaya devam etse ve bundan rahatsızlık duymasa bile boş insanlar yüzünden vakit kaybediyor ve oyalanıyor olabilir. Bu yüzden fal sahibinin durup düşünmesi ve hangi insanın gerekli hangi insanın gereksiz olduğunda karar vermesi gerekir. Kişi her anın çok değerli olduğunun bilincine varmalı ve bu anları boş işlerle ve kişilerle harcamamalıdır.