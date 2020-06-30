Kahve Falında Dinazor Görmek

Kahve falında çıkan dinazor figürü, fal sahibinin uzun süre önce unutmuş olduğu ve tekrar gündeme gelmesinden hoşnut olmayacağı bir konunun yeniden tartışmaya açılacağına işaret eder. Eğer fal sahibi bu konu hakkında fazla tepki gösterirse çevresindeki insanları kırabilir ve bunun farkındadır. Bu yüzden konu açıldığında ortamı terk etmek isteyecektir. Kimi fal yorumlarına göre ise dinazor figürü fal sahibinin evliya sabrına sahip olduğunu gösterir. Fincanın dip bölümünde dinazor figürü belirmesi halinde ise fal sahibinin değer vermediği bir insan tarafından dedikodu malzemesi yapılacağı anlamını çıkarmak mümkündür. Fal sahibi bu dedikodulara gülüp geçse de karşısındaki kişi huzursuz olmaya devam edecektir.
Eğer fal sahibi uzun süredir memleket hasreti çekiyorsa bu hasretin de biteceğini söylemek mümkündür. Kişi doğup büyüdüğü ya da özlemini çektiği topraklara yeniden kavuşup huzura erecektir. Dinazor figürü bu huzurun kalıcı olduğunu gösterir.
Fal sahibinin yaşantısında yer edebilmek için çaba gösteren insanların aslında son derece gereksiz olduğuna işaret eder. Fal sahibi her ne kadar hayatında gereksiz yer kaplayan kişilerle muhatap olmaya devam etse ve bundan rahatsızlık duymasa bile boş insanlar yüzünden vakit kaybediyor ve oyalanıyor olabilir. Bu yüzden fal sahibinin durup düşünmesi ve hangi insanın gerekli hangi insanın gereksiz olduğunda karar vermesi gerekir. Kişi her anın çok değerli olduğunun bilincine varmalı ve bu anları boş işlerle ve kişilerle harcamamalıdır.
Ayrıca dinazor kafası figürü fal sahibinin ilişkisi hakkında da bazı ipuçları verir. Fal sahibi öyle bir karaktere sahiptir ki kendi mutluluğundan çok karşısındakinin mutluluğunu düşünür ve karşısındaki kişiden de aynı tavrı bekler. Fakat bu beklenti bazı durumlarda can sıkıcı sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden beklentileri azaltması halinde daha mutlu olmayı başaracaktır.
Fal sahibinin karakteri hakkında bazı detayları anlatır. Kişi bir şeyleri yapmak yerine yıkmayı tercih eden bir yapıda olabilir. Ayrıca fal sahibinin arkadaşlarından birisiyle arasında kırgınlık olabilir. Arkadaşı kişiye kırılmış olabilir ve ondan uzak durmayı tercih edebilir. Kırgınlığın sebebini anlatmak yerine farklı bir tutum içerisine girilmesi ilişkiyi oldukça kötü etkileyecektir. Bu yüzden arkadaşlık ilişkisi bitme noktasına gelebilir.
Buna ek olarak fal sahibi bir arkadaşı tarafından ihanete uğrayabilir. Kişi her ne kadar dostuna çok güveniyor olsa da söz konusu dost, fal sahibini çok sevmediği için hem maddi hem manevi anlamda çeşitli yaralar açabilir. Fal sahibi bu noktada kendisini uyaran insan varsa onu dinleyip bu arkadaşından uzaklaşmalıdır.
Falında dinazor yumurtası figürü çıkan kişi bir süre sonra hayatında istediği düzene kavuşacak ve mutlu olmayı başaracaktır. Geçmişte yaşadığı aksiliklerin tümü bir süre sonra aşılacak ve fal sahibi daha kazançlı bir iş hayatına doğru yol almaya başlayacaktır. Çeşitli maceralardan atlanıp yeni lezzetlerin tadına varılacak ve geçmişte yapılan yatırımların karşılığı alınacaktır. Fal sahibi bu noktada yeni lezzetlerin tadına varabilir ve daha önce hiç görmediği yerlere gitmeyi tercih edebilir.
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