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Kahve hakkında bildiklerinizi unutun! Çok konuşulacak sonuçlar

11.02.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahve üzerine şimdiye kadar yapılmış olan en büyük çalışmadan şaşırtıcı sonuçlar çıktı. İngiltere’de on yıl süren ve 500 bin kişiden fazla katılımcısı olan araştırmanın sonuçlarına göre; kahve ölüm riskini yüzde 12 azaltıyor. İngiltere’de yapılan çalışmada, günde üç fincan kahve içmenin daha uzun yaşama yardımcı olabileceği açıklandı.

Kahve hakkında bildiklerinizi unutun! Çok konuşulacak sonuçlar

Kahvenin insan sağlığına etkileri üzerine yapılan yeni bir araştırmada, günde üç fincan kahve içmenin daha uzun yaşama yardımcı olabileceği açıklandı.

Yaklaşık 500 bin kişi üzerinde on yıl süren araştırmada, düzenli olarak günde üç fincan kahve içen kişilerin içmeyenlere göre yüzde 12'ye kadar daha az ölüm riski olduğu belirtildi.

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Budapeşte'deki Semmelweis Üniversitesi ve Londra'daki Queen Mary Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, günde üç fincan kahve içenlerin kardiyovasküler hastalığa yakalanma veya felç geçirme olasılıklarının da beşte bire kadar daha az olduğu bildirildi.

HAZIR TOZ KAHVELER ETKİLİ DEĞİL

Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, sadece öğütülmüş kahve tüketmenin sağlığa faydalı olduğunu, hazır tozların etkili olmadığını söyledi. Araştırmada kafeinsiz kahvenin de faydalı olduğu belirtilirken, üç bardaktan çok kahve tüketmenin herhangi bir faydasının olmadığı aktarıldı.

KAFEİN DEĞİL, ANTİOKSİDANLAR VE KİMYASALLAR

Ntv’nin haberine göre; Çalışmanın raporunda araştırmacılar, kahvenin faydalarının sadece kısmen kafeinden kaynaklandığını ve muhtemelen önemli bir rol oynayanın antioksidanlar ve diğer kimyasallar olduğu sonucuna vardıklarının altını çizdi.

KALP SAĞLIĞI İÇİN FAYDALI

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Semmelweis Üniversitesi'ndeki tıbbi görüntüleme merkezinin yöneticisi ve çalışmanın ortak yazarlarından Dr. Pal Maurovich-Horvat, "MRI taramalarını kullanarak, düzenli kahve alımının insan yapısı ve kalbin işlevi üzerindeki etkisini analiz edebildik” derken, “Düzenli olarak hafiften orta dereceye kadar kahve tüketiminin, yaşa bağlı kardiyak değişiklikleri yavaşlatabileceği önerisiyle, kalp sağlığı için faydalı olduğunu bulduk" diye konuştu.

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Çalışma ile ilgili Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayımlanan makalede, "Analizler, hafif ila orta derecede kahve içmenin azalmış risk ile ilişkili olduğunu, yüksek kahve alımının ise, sıfır kahve içenlere kıyasla, tüm nedenlere ve kardiyovasküler mortalitenin artmasıyla bağlantılı olduğunu gösterdi" ifadeleri yer aldı.

BUGÜNE KADAR YAPILMIŞ EN BÜYÜK ÇALIŞMA

Queen Mary Üniversitesi'nden kardiyovasküler tıp uzmanı Prof Steffen Petersen ise, “Kahve dünyada en çok tüketilen içeceklerden biridir. Bununla birlikte, kardiyovasküler etkileri iyi bilinmemektedir ve önceki bazı çalışmalar çelişkili sonuçlar göstermiştir” derken, “Bildiğimiz kadarıyla, bu, kahvenin kardiyovasküler sağlık üzerindeki etkisine odaklanan bugüne kadarki en büyük çalışma oldu" şeklinde konuştu.


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