Kahve ile yapabileceğiniz 5 doğal güzellik ürünü! Elinizin altından ayırmayacaksınız

Kahve ana alkaloid bileşiğine yani kafeine sahiptir. Kozmetikte, bu element cilde oldukça fayda sağlıyor. Kullandığınız kozmetik ürünlerin etiketlerine bakarsanız, birçok formülde kafeinin bulunduğunu fark edeceksiniz. Tabii ki, cilt tipine ve tedavi edilecek bölgeye bağlı olarak, kafein farklı şekillerde çalışır. İyi olan şey, bu maddenin cildinizi ve saçlarınızı sağlıklı ve parlak hale getirmeye yardımcı olan yapay bileşiklerden arındırılmış kremler, şampuanlar ve ev yapımı fırçalar hazırlamak için en doğal durumunda kullanılabilmesidir. Nasıl? İşte 5 çok kolay tarif! YÜZ İÇİN PEELİNG MASKESİ Kahve, ölü cilt hücrelerini çıkarmak için mükemmel olan doğal bir eksfoliandır. Kollajen üretimini uyarır ve bir anti-enflamatuar görevi görür. Rahatlatıcı bir kahve maskesinden sonra, boyun ve yüzdeki cilt yumuşak, temiz ve pürüzsüz olacaktır. Malzemeler 1 su bardağı çekilmiş kahve

1 su bardağı kahverengi şeker

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı bal Nasıl hazırlanır? Bütün malzemeleri karıştırın ve maskenin çok kalın olmadığından emin olun. Doku oldukça hafif olmalı ve yüze kolayca yayılmalıdır.

Nasıl kullanılır? Yüzünüze ve boynunuza bir maske tabakası uygulayın. Bunu yaparken cildinize masaj yapın. Kuruyana kadar bekletin ve ılık suyla durulayın. Maskeyi haftada bir kez uygulayabilmeniz için kabı buzdolabında sıkıca kapalı tutun. DUDAK PEELİNGİ Dudaklar güzel bir gülümsemenin en büyük katkısıdır, bu yüzden dudaklarınızı nemlendirmek ve sağlıklı tutmak gerekir. Bu, yeterli su içmek, günlük bir dudak balsamı kullanarak ve kuru cildi çıkararak gerçekleştirilebilir. Malzemeler 1 çay kaşığı çekilmiş kahve

2 çay kaşığı zeytinyağı (veya tercih ettiğiniz diğer yağlar) Nasıl hazırlanır? Birleştirilene kadar her iki malzemeyi bir fincan veya kapta karıştırın. Sağlam bir macun elde etmelisiniz. Nasıl kullanılır? Dairesel hareketlerle hafifçe masaj yaparak karışımı dudaklarınıza uygulayın. Haftada en az 3 kez kullanın. Su ile durulayın ve daha sonra en sevdiğiniz nemlendirici balsamı uygulayın. ŞAMPUAN Kahve, saç ve saç derisi bakımında mükemmel çalışır. Kan dolaşımını uyarır ve ölü cilt hücrelerini temizleyerek saç dökülmesini önler. Ayrıca saçı güçlendirir, doğal rengi biraz koyulaştırır ve hoş bir aroma sağlar. Uzun ve sağlıklı saçları hayal ediyorsanız, bu ev yapımı şampuan tam olarak ihtiyacınız olan şeydir.

Malzemeler Normal şampuan

5 yemek kaşığı çekilmiş kahve

1 su bardağı su Nasıl hazırlanır? Banyoda sahip olduğunuz en nötr bileşen olan (çok fazla bileşen içermeyen) bir şampuan kullanın. Suyu kaynatmadan biraz ısıtın. Biraz soğumaya bırakın ve suyu aynı fincandaki kahve ile karıştırın. Bir huni yardımıyla, karışımı şampuan şişesine dökün. Ve iyice çalkalayın. Şampuanı kullanmadan önce 2 saat bekletin. Nasıl kullanılır? Şampuanı normalde yaptığınız gibi kafa derisine dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın. Ürünü 5 dakika bekletin ve iyice durulayın. Haftada 2 veya 3 kez kullanabilirsiniz. KOYU HALKALAR Az uyku, stres veya hastalık yorgun ve yaşlı görünmenizi sağlayan göz altı torbalarına ve koyu halkalara neden olur. Onlarla savaşmak çok basit ve sadece 2 malzemeyi kullanarak yapabilirsiniz: kahve ve patates! Sade kahve, kolajen üretiminde bir artış oluşturur. Bunun üzerine, patatesler cilt için iyi olan B6 vitamini ve D vitamini içerir. Ayrıca, görünümü yeniler. Malzemeler 1/4 su bardağı konsantre şekersiz siyah kahve

2 patates dilimi