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  4. Kahve Kabuğundan Oto Yedek Parçasına

Kahve Kabuğundan Oto Yedek Parçasına

05.01.2020 19:46 | Son Güncelleme

Kahve kabuğu, yani kahve kavrulurken dökülen kısmı, genelde atılıyor, bazı koşullarda da gübre olarak kullanılıyordu. Ta ki Amerika'nın iki büyük şirketi McDonalds ve Ford, kahvenin bu umursanmayan kısmından yararlanmaya karar verinceye kadar

Kahve Kabuğundan Oto Yedek Parçasına

Kahve kabuğu, yani kahve kavrulurken dökülen kısmı, genelde atılıyor, bazı koşullarda da gübre olarak kullanılıyordu. Ta ki Amerika'nın iki büyük şirketi McDonalds ve Ford, kahvenin bu umursanmayan kısmından yararlanmaya karar verinceye kadar.

Amerikalılar günde yaklaşık 400 milyon bardak kahve tüketiyor. New Yorklular da günde ortalama 3 bardak kahve içiyor. Geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusunda çalışan bir grup mühendis, bir kaç ay öncesine kadar kahvenin tek kullanılmayan bölümü üzerinde yıllarca çalıştıktan sonra, bu atıkları kullanarak plastiğe alternatif bir oto yedek parçası üretmeyi başardı.

Bu projeyi hayata geçiren kişi araştırmacı Debbie Mielewski. Dr. Mielewski Ford için son 20 yıldır geliştirdikleri yeni teknolojiyle gurur duyuyor.

Dr. Debbie Mielewski ve yardımcısı Alper Kızıltaş, Amerika’da çöpe atılan kahve kabuklarını işlemden geçirerek plastiğe dönüştüren merkezi Kanada’daki Kanada Competitive Green Technologies şirketinden ürünü almış ve Michigan’daki fabrikada bu materyali kullanarak Ford otomobillerin far haznelerini yapmayı basarmış.

Alper Kızıltaş Ford’dan önce Türkiye’de orman atıklarını geri kazandırma konusunda araştırma yaparken son 5 yıldır Michigan’da Dr. Debbie Mielewski’yle kahve kabuğu ve birçok değişik atık üzerinde çalışıyor.

Bu başarılı dönüşüm projesinin bir üyesi de hazır yemek devi Mc Donalds. Yılda yaklaşık 30 milyon kilo kahve kabuğunu çöpe gönderen şirket, artık bu kabukları Ford’la paylaşarak geri dönüşüm programının bir parçası olacak.

Bu ürün kahve kabuğundan elde edilen ilk ileri dönüşüm ürünü. Sadece sürdürülebilir olması değil, plastikten elde edilen bir üründen %20 daha hafif olması ve %25 daha az enerjiyle üretilebilmesi de oto üretimi için son derece önem taşıyor.

Son 20 yılda Ford yenilenebilir malzemelerden yaklaşık 300 parça yaparak bu sektörde atılım yapan ilk şirket. İleri dönüşüm, yani upcycle ile yedek parça üretmek için Ford mühendisleri şu ana kadar soya, buğday, pirinç, agave, hint keneviri, domates, ağaç selülozu, Hindistan cevizi kabuğunu denemiş. Bu ürünlerden en başarılısı kahve kabuğu olduğu için de üretimi bu maddeyle yapıyorlar.

Dr. Mielewski sadece kahve kabuklarını değil Mc Donalds’da tüketilen domates ve patateslerin kabuklarına da yakında el atacaklarını, ileri üretim teknolojisinin sonu olmadığını söylüyor.

Mielewski, eğer diğer oto üreticileri ilgilenirse bu teknolojiyi onlarla paylaşacaklarını da ekliyor. Kahve, domates ve patates dışında, Ford başka ülkelerdeki fabrikalarında bu ülkelerde çok tüketilen maddeleri geri dönüştürmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Mesela çay veya ıstakoz kabuğu gibi..

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