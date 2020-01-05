Kahve Kabuğundan Oto Yedek Parçasına

Kahve kabuğu, yani kahve kavrulurken dökülen kısmı, genelde atılıyor, bazı koşullarda da gübre olarak kullanılıyordu. Ta ki Amerika'nın iki büyük şirketi McDonalds ve Ford, kahvenin bu umursanmayan kısmından yararlanmaya karar verinceye kadar.

Amerikalılar günde yaklaşık 400 milyon bardak kahve tüketiyor. New Yorklular da günde ortalama 3 bardak kahve içiyor. Geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusunda çalışan bir grup mühendis, bir kaç ay öncesine kadar kahvenin tek kullanılmayan bölümü üzerinde yıllarca çalıştıktan sonra, bu atıkları kullanarak plastiğe alternatif bir oto yedek parçası üretmeyi başardı.

Bu projeyi hayata geçiren kişi araştırmacı Debbie Mielewski. Dr. Mielewski Ford için son 20 yıldır geliştirdikleri yeni teknolojiyle gurur duyuyor.

Dr. Debbie Mielewski ve yardımcısı Alper Kızıltaş, Amerika’da çöpe atılan kahve kabuklarını işlemden geçirerek plastiğe dönüştüren merkezi Kanada’daki Kanada Competitive Green Technologies şirketinden ürünü almış ve Michigan’daki fabrikada bu materyali kullanarak Ford otomobillerin far haznelerini yapmayı basarmış.