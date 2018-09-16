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KAHVE MAKİNESİ VE MİKSERİ BÖYLE ÇALDILAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 12:52 | Son Güncelleme

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBU DHA Başakşehir'de yabancı uyruklu 2 kişinin bir iş yerinden kahve makinesi ve mikseri çalma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBU DHA
Başakşehir'de yabancı uyruklu 2 kişinin bir iş yerinden kahve makinesi ve mikseri çalma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 12 Eylül günü Başak Mahallesi'nde bulunan bir işyerinden 15 bin TL değerinde kahve makinesi, mikser ve kasada bulunan paraların çalınması üzerine harekete geçti. Ekipler hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit ettikleri yabancı uyruklu
R.A. (26) ve B.B.'yi (27) Küçükçekmece'de yakaladı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen R.A. ve B.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
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Şüphelilerin görüntüsü
Çalma anı
Genel ve detaylar

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