KAHVE MAKİNESİ VE MİKSERİ BÖYLE ÇALDILAR

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBU DHA
Başakşehir'de yabancı uyruklu 2 kişinin bir iş yerinden kahve makinesi ve mikseri çalma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 12 Eylül günü Başak Mahallesi'nde bulunan bir işyerinden 15 bin TL değerinde kahve makinesi, mikser ve kasada bulunan paraların çalınması üzerine harekete geçti. Ekipler hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit ettikleri yabancı uyruklu
R.A. (26) ve B.B.'yi (27) Küçükçekmece'de yakaladı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen R.A. ve B.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Görüntü Dökümü:
------------------------
Şüphelilerin görüntüsü
Çalma anı
Genel ve detaylar
TSK son dakika duyurdu: Murat Akdoğan öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimde tarihi değişimlere hazırlanıyoruz
Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!
İstanbul Kadıköy'de akbil dehşeti! Halk otobüsünün camlarını kırdı...
ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Filipinler'de Mangkut Tayfunu dehşeti: En az 25 ölü
Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!
Erdoğan talimat verdi! Tepki çeken isimler seçim kampanyasında olmayacak
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum