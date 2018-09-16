HABER

Kahve makinesi ve mikseri böyle çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 13:16 | Son Güncelleme

BASAKŞEHİR'de  yabancı uyruklu 2 kişinin bir iş yerinden kahve makinesi ve mikseri çalma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kahve makinesi ve mikseri böyle çaldılar

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) BASAKŞEHİR'de yabancı uyruklu 2 kişinin bir iş yerinden kahve makinesi ve mikseri çalma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 12 Eylül günü Başak Mahallesi'nde bulunan bir işyerinden 15 bin TL değerinde kahve makinesi, mikser ve kasada bulunan paraların çalınması üzerine harekete geçti. Ekipler hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit ettikleri yabancı uyruklu
R.A. (26) ve B.B.'yi (27) Küçükçekmece'de yakaladı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen R.A. ve B.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(FOTOĞRAF)

Kahve makinesi ve mikseri böyle çaldılarKahve makinesi ve mikseri böyle çaldılar

PARTNERKasırgada ölenlerin sayısı 11'e yükseldiKasırgada ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
Otomobille çarpışan taksideki baba ile 2 oğlu öldü (2)Otomobille çarpışan taksideki baba ile 2 oğlu öldü (2)
Kule vinç faciasında 3 tutuklamaKule vinç faciasında 3 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Deve kuşu yumurtasının boşu 100 liradan satılıyor

Deve kuşu yumurtasının boşu 100 liradan satılıyor

Fenomen adamın sıra dışı tasarımı

Fenomen adamın sıra dışı tasarımı

Katil kim? Sosyal medya bunu konuşuyor

Katil kim? Sosyal medya bunu konuşuyor

İstanbul Kadıköy'de akbil dehşeti! Halk otobüsünün camlarını kırdı...

İstanbul Kadıköy'de akbil dehşeti! Halk otobüsünün camlarını kırdı...

Yeniden hayata döndüler

Yeniden hayata döndüler

Sahile yerleştiler... 1 tarafta 5 yıldızlı oteller diğer tarafta onlar!

Sahile yerleştiler... 1 tarafta 5 yıldızlı oteller diğer tarafta onlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.