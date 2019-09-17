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Kahve makinesinden uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 10:14 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada, mutfakta bulunan kahve makinesi içinde satışa hazır 29 fişek eroin ve uyuşturucudan elde edilen 373 lira ele geçirildi.  Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı  Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine arama yaptı.

Kahve makinesinden uyuşturucu çıktı

Mehmet YİRUN / ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada, mutfakta bulunan kahve makinesi içinde satışa hazır 29 fişek eroin ve uyuşturucudan elde edilen 373 lira ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine arama yaptı. Mutfakta bulunan kahve makinesinin vidalarının olmadığını fark eden polisler, açtıkları mekinenin içinde satışa hazır hale getirilmiş 29 fişek eroin ve uyuşturucudan elde edilen 373 lira ele geçirdi. Olayla ilgili 1'i çocuk 2 kişi gözaltına alındı.

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