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Kahve önünde silahlı kavga: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 14:06 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, Ahmet K.

Kahve önünde silahlı kavga: 1 ölü

Hurşit TOPAL/ GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde, Ahmet K. (71), iddiaya göre alacak nedeniyle tartıştığı Mehmet Karcı'yı (59) tabancasıyla öldürdü.
Olay, Dr. Ziya Kaya Mahallesi Ilıca Caddesi'ndeki bir kahvehane önünde öğle saatlerinde meydana geldi. Ahmet K. aralarında daha önceden alacak meselesi yüzünden sorun olan Mehmet Karcı'yı gördü. İkili bir süre tartıştıktan sonra Ahmet K., belinden çıkardığı tabancası ile Mehmet Karcı'ya kurşun yağdırdı. Karcı, vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalayarak emniyete götürdü.

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Kahve önünde silahlı kavga: 1 ölü

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