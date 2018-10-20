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Kahve paketinden uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 10:04 | Son Güncelleme

KAYSERi'de uyuşturucu satıcı ve kuryelerine yönelik yapılan operasyonda 3 kişi uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Kahve paketinden uyuşturucu çıktı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERi'de uyuşturucu satıcı ve kuryelerine yönelik yapılan operasyonda 3 kişi uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Zanlıların Türk kahvesi paketine gizledikleri metamfetamin maddesine el konuldu.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde nakleden kişilere yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Y.K. (37), S.U. (36) ve N.M.B. (33) uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı. Uyuşturucu satıcılarının ev ve araç aramalarında 100 gramlık Türk kahvesi paketi içine gizlenmiş 63 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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