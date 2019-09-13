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"Kahve Tarlalarında Çocukluk" murali tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 20:52 | Son Güncelleme

"Muralist Festivali" kapsamında, Kolombiyalı sanatçı kolektifi Vertigo Graffiti tarafından Türkiye - Kolombiya arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yılı anısına yapılan "Kahve Tarlalarında Çocukluk" isimli muralin açılışı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Kolombiyalı sanatçı kolektifi Vertigo Graffiti tarafından Türkiye - Kolombiya arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yılı anısına yapılan "Kahve Tarlalarında Çocukluk" isimli mural açıldı.

Kadıköy Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi'ndeki açılışa, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Kolombiya Cumhuriyeti Büyükelçisi Julio Anibal Riano katıldı.

Etkinlikte konuşan Odabaşı, eserin Türkiye - Kolombiya arasındaki diplomatik ilişkilerinin başlamasının 60'ıncı yılı anısına Kolombiya Büyükelçiliği ile Kadıköy Belediyesi'nin ortak girişimi sonucunda ortaya çıktığını belirterek, "Bu eser iki ülke arasındaki ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi için ufacık bir katkı sağladıysa Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy halkı olarak mutluluk ve gurur duyarız." dedi.

Odabaşı, eserin Kolombiya'daki çocukların yaşamını anlattığını vurgulayarak, bir çocuk kültür merkezinin duvarında olmasının çocukların Kolombiya'yı ve oradaki yaşamı araştırmalarına ve öğrenmelerine katkı sağlayacağının altını çizdi.

Kolombiya Cumhuriyeti Büyükelçisi Julio Anibal Riano ise Türklerin misafirperverliğinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bu eser Kolombiyalıların yeteneklerini yansıtan bir örnektir. Bu sanatsal duvar resmi, tarihi İstanbul kentinde Türkiye-Kolombiya dostluğunun somut bir sembolü olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Riano, Kolombiya'da nesiller boyu kahve tarlalarının çocuklar için önemli bir mekan olduğuna dikkati çekerek, Türk ve Kolombiya kültüründe kahvenin ortak bir yeri olduğunu söyledi.

Açılışın ardından, Kolombiyalı sanatçılar muralin önünde fotoğraf çektirdi.

"Kahve Tarlalarında Çocukluk" isimli mural, üç mural arasından halk oylaması ile belirlenmişti.

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