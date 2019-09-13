"Kahve Tarlalarında Çocukluk" murali tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Kolombiyalı sanatçı kolektifi Vertigo Graffiti tarafından Türkiye - Kolombiya arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yılı anısına yapılan "Kahve Tarlalarında Çocukluk" isimli mural açıldı.

Kadıköy Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi'ndeki açılışa, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Kolombiya Cumhuriyeti Büyükelçisi Julio Anibal Riano katıldı.

Etkinlikte konuşan Odabaşı, eserin Türkiye - Kolombiya arasındaki diplomatik ilişkilerinin başlamasının 60'ıncı yılı anısına Kolombiya Büyükelçiliği ile Kadıköy Belediyesi'nin ortak girişimi sonucunda ortaya çıktığını belirterek, "Bu eser iki ülke arasındaki ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi için ufacık bir katkı sağladıysa Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy halkı olarak mutluluk ve gurur duyarız." dedi.

Odabaşı, eserin Kolombiya'daki çocukların yaşamını anlattığını vurgulayarak, bir çocuk kültür merkezinin duvarında olmasının çocukların Kolombiya'yı ve oradaki yaşamı araştırmalarına ve öğrenmelerine katkı sağlayacağının altını çizdi.