Kahve tutkunlarına özel kampanya: Nespresso'da %30 indirim var

Kahve makineleri, her fincanda özgün bir deneyim sunarak kahve keyfini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Gelişmiş teknolojilerle donatılmış bu makineler, evde kahve yapmanın pratik ve lezzetli yolu. Nespresso Vertuo Pop, 6 farklı fincan boyutu, Aeroccino 3 süt köpürtücüsü ve akıllı bağlantı özellikleriyle kahvenizi tek tuşla mükemmel kıvamda hazırlıyor. Üstelik, Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında şimdi 3000 TL indirim avantajıyla sizlerle! VertuoPop ile her yudumda kahve dünyasının büyülü lezzetlerine doğru bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Bu fırsatı kaçırmayın, kahve keyfinizi Nespresso ile yeniden keşfedin.

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Nespresso Vertuo Pop Süt Köpürtücülü Kahve Makinesi, Mat Siyah

Teknik özellikler

Enerji Sınıfı: A

Otomatik Kapanma Süresi: 2 dakika

Isınma süresi: 30 saniye

Su Haznesi Kapasitesi: 750 ml

Kullanılmış Kapsül Haznesi Kapasitesi: 8 Espresso veya 5 Mug boy kapsül

Boyutlar (G X D X Y): 13.6 x 42.6 x 25 cm / 5.3 x 16.7 x 9.8 in

Makine Ağırlığı: 3.5kg / 7.7 lbs

Tek Tuş Kolaylığında Kahve Hazırlama: Ristretto, Espresso, Double Espresso, Gran Lungo, Mug, Cold Brew/XL

Coffee Creations Modu: Makinenin tuşuna çift tıklayarak daha konsantre kahve hazırlama özelliği

İlave Özellikler:

Bluetooth Bağlantısı

Espresso ve lattelerden, buzlu veya eşsiz aromalı kahvelere kadar sonsuz lezzetli Nespresso tarifi hazırlamanıza yardımcı olan bu cihaz, tek tuşla kahve hazırlama ve, otomatik kapsül çıkartma özelliklerine sahip. Akıllı Bluetooth teknolojisi ve Wi-Fi bağlantı özelliği, otomatik kapanma, kireç çözme uyarısı ve süt köpürtücü özelliği kullanım kolaylığı sunar. Kahve tiryakilerinin favorisi olduğunu da eklemeden geçmeyelim.

Bu içerik 1 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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