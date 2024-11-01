Kahve tutkunlarına özel kampanya: Nespresso'da %30 indirim var

Kahve makineleri, her fincanda özgün bir deneyim sunarak kahve keyfini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Gelişmiş teknolojilerle donatılmış bu makineler, evde kahve yapmanın pratik ve lezzetli yolu. Nespresso Vertuo Pop, 6 farklı fincan boyutu, Aeroccino 3 süt köpürtücüsü ve akıllı bağlantı özellikleriyle kahvenizi tek tuşla mükemmel kıvamda hazırlıyor. Üstelik, Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında şimdi 3000 TL indirim avantajıyla sizlerle! VertuoPop ile her yudumda kahve dünyasının büyülü lezzetlerine doğru bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Bu fırsatı kaçırmayın, kahve keyfinizi Nespresso ile yeniden keşfedin.
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Teknik özellikler
Espresso ve lattelerden, buzlu veya eşsiz aromalı kahvelere kadar sonsuz lezzetli Nespresso tarifi hazırlamanıza yardımcı olan bu cihaz, tek tuşla kahve hazırlama ve, otomatik kapsül çıkartma özelliklerine sahip. Akıllı Bluetooth teknolojisi ve Wi-Fi bağlantı özelliği, otomatik kapanma, kireç çözme uyarısı ve süt köpürtücü özelliği kullanım kolaylığı sunar. Kahve tiryakilerinin favorisi olduğunu da eklemeden geçmeyelim.Ürünü İncele
Bu içerik 1 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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