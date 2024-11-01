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Kahve tutkunlarına özel kampanya: Nespresso'da %30 indirim var
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Kahve tutkunlarına özel kampanya: Nespresso'da %30 indirim var

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
01.11.2024 14:34
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Kahve, günün her anında bize eşlik eden, enerji veren ve keyif veren bir içecek. Ancak lezzetli bir kahve deneyimi için doğru ekipmana sahip olmak da bir o kadar önemli. Kahve makineleri arasında öne çıkan Nespresso VertuoPop, bu özel içeceği evinizde profesyonel bir barista gibi hazırlamanızı sağlayan, kullanışlı bir ürün. Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında 3000 TL indirimde olan ürün ile cebinizi yormadan evinizin konforunda profesyonel bir kahve köşesi oluşturabilirsiniz.

Kahve makineleri, her fincanda özgün bir deneyim sunarak kahve keyfini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Gelişmiş teknolojilerle donatılmış bu makineler, evde kahve yapmanın pratik ve lezzetli yolu. Nespresso Vertuo Pop, 6 farklı fincan boyutu, Aeroccino 3 süt köpürtücüsü ve akıllı bağlantı özellikleriyle kahvenizi tek tuşla mükemmel kıvamda hazırlıyor. Üstelik, Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında şimdi 3000 TL indirim avantajıyla sizlerle! VertuoPop ile her yudumda kahve dünyasının büyülü lezzetlerine doğru bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Bu fırsatı kaçırmayın, kahve keyfinizi Nespresso ile yeniden keşfedin.

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Nespresso'daki indirimli ürünlerin tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Nespresso Vertuo Pop Süt Köpürtücülü Kahve Makinesi, Mat Siyah

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Teknik özellikler

  • Enerji Sınıfı: A
  • Otomatik Kapanma Süresi: 2 dakika
  • Isınma süresi: 30 saniye
  • Su Haznesi Kapasitesi: 750 ml
  • Kullanılmış Kapsül Haznesi Kapasitesi: 8 Espresso veya 5 Mug boy kapsül
  • Boyutlar (G X D X Y): 13.6 x 42.6 x 25 cm / 5.3 x 16.7 x 9.8 in
  • Makine Ağırlığı: 3.5kg / 7.7 lbs
  • Tek Tuş Kolaylığında Kahve Hazırlama: Ristretto, Espresso, Double Espresso, Gran Lungo, Mug, Cold Brew/XL
  • Coffee Creations Modu: Makinenin tuşuna çift tıklayarak daha konsantre kahve hazırlama özelliği
  • İlave Özellikler:
    Bluetooth Bağlantısı

Espresso ve lattelerden, buzlu veya eşsiz aromalı kahvelere kadar sonsuz lezzetli Nespresso tarifi hazırlamanıza yardımcı olan bu cihaz, tek tuşla kahve hazırlama ve, otomatik kapsül çıkartma özelliklerine sahip. Akıllı Bluetooth teknolojisi ve Wi-Fi bağlantı özelliği, otomatik kapanma, kireç çözme uyarısı ve süt köpürtücü özelliği kullanım kolaylığı sunar. Kahve tiryakilerinin favorisi olduğunu da eklemeden geçmeyelim.

Ürünü İncele

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Bu içerik 1 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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