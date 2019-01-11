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Kahveci kardeşler iglo yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 18:50 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde kahve işleten Hidayet Çiftçi (76) ve kardeşi Süleyman Çiftçi (73), kardan ev yaptı.

Kahveci kardeşler iglo yaptı

Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde kahve işleten Hidayet Çiftçi (76) ve kardeşi Süleyman Çiftçi (73), kardan ev yaptı. Eskimoların 'iglo'larına benzetilen ev ilgi çekti.
Çameli'nde etkili olan yağışla birlikte Kınıkyeri Mahallesi'nde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreyi buldu. Mahallede kahve işleten Hidayet Çiftçi ile Süleyman Çiftçi kardeşler, çevreden topladıkları ve sertleştirdikleri karlarla, iş yerlerinin önündeki bahçeye, Eskimoların 'iglo'larının benzeri ev yaptı. Çiftçi kardeşler, yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğindeki evin giriş kısmını açık bırakırken, içerisine de tabure ve masa koydu. İki kardeş, kahve yerine kardan yapılan eve girenlere burada çay, kahve ve meşrubat satışı yaptı. Mahalle sakinleri, içerisinde Türk bayrağı asılı kardan evin önünde bol bol fotoğraf çekti.
Hidayet Çiftçi, kardeşi Süleyman Çiftçi'yle birlikte kardan evi yapmak için 5 saat çalıştıklarını belirterek, "Kahvehanemize gelenlerden, içeriye girmek yerine bahçeye çıkarak içinde oturmak isteyenler oluyor. Sırayla girerek çay içmek istiyorlar. Eriyinceye kadar çay, kahve servisi yapmaya devam edeceğiz. Kar yağışı devam ederse, kardan evden 4-5 tane daha yapmayı düşünüyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kahveci kardeşler iglo yaptı

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