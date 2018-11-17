Kahveci: Mesele memur olunca sesleri çıkmayanlar, andımıza ses çıkarıyor

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAMU-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, doğru sendikacılığa ihtiyaç olduğunu belirterek, "Mesele, memurun meselesi olunca sesleri çıkmıyor. Ama, konu andımıza gelince sesleri çıkıyor. 3 maymunu oynuyorlar" dedi. ​Kamu- Sen İç Anadolu Bölge İstişare Toplantıları'nın 2'ncisi Kayseri'de düzenlendi. Bir otelde yapılan istişare toplantısına, Kamu- Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin yanı sıra Türk Diyanet Vakıf- Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Haber- Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu, Ulaşım-Sen Genel Başkanı Nurullah Albayrak, Türk Yerel Hizmet- Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz, Türk Büro- Sen Genel Başkanı Osman Ekset, Enerji Sen Genel Başkanı Mustafa Tümer ve Kamu- Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal ile Sivas, Niğde, Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir'den çok sayıda sendika üyesi katıldı. Kamu- Sen'in en güçlü tarafının birlik ve beraberliği olduğunu söyleyen Genel Başkan Önder Kahveci, "Doğru sendikacılığa ihtiyaç var. Mesele memurun meselesi olunca sesleri çıkmıyor. Ama, konu andımıza gelince sesleri çıkıyor. 3 maymunu oynuyorlar. 3 bin 600 ek gösterge için adaletli bir şekilde adım atılmalı. Seçim öncesi verilen vaatler, suya atılmış vaatler olmasın" dedi. 'EK ZAM MEMURUN ANASININ AK SÜTÜ GİBİ HELALDİR' 'Ek zam' ile kamuoyu oluşturmaya çalıştıklarını da ifade eden Kahveci, "Enflasyon ve yükselen kur nedeniyle, kamu çalışanlarının muhatap olduğu alanlarda zamlar meydana geldi. Ek zam, kamu çalışanlarının anasının ak sütü gibi helaldir. Keşke, enflasyon düşük çıksa, bu ülke hepimizin ama, her geçen ay yüksek enflasyon ile birlikte kamu çalışanları mağdur oluyor. Ek zam hemen verilmelidir. Hatta Kasım ayı ile birlikte ek zam verilmesine başlanmalıdır. Ek zam ile birlikte çarşı ve pazar hareketlilik kazanacaktır. Toplumun büyük kısmı ihtiyaçlarını erteliyor. Enflasyona dayalı bir ücret politikasını kabul etmiyoruz. Refah payına dayalı bir 'Zam' yapılması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu. 'MÜLAKATLA YAPILAN SINAVLARA KARŞIYIZ' İlk defa göreve başlayanlara adaletli bir sistem getirilmesi gerektiğini de söyleyen Kahveci, "26 yıldır, devleti ve milleti için birçok şeyden vazgeçmiş insanların oluşturduğu bir sendika olarak, görev yapıyoruz. İlk defa göreve başlayanlara hakkaniyetli bir sistem getirilmeli. Bunun yolu mülakatla olmaz. Mülakatlı her sınavın sonucu tartışmalı. 15 Temmuz'u ne çabuk unuttuk. 'Senin adamın, benim adamım' diyerek bu ülke 15 Temmuz'u yaşadı. Kamu- Sen olarak mülakatla yapılan sınavlara cepheden karşıyız" şeklinde konuştu.

