Kahveci'nin sır ölümünün üzerinden 26 yıl geçti

MEHMET TOSUN - Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın danışmanlığını da yapan eski bakanlardan Adnan Kahveci'nin sırlarla dolu ölümünün üzerinden 26 yıl geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1949'da Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde doğan Kahveci, ilkokul yıllarında Milliyet gazetesinin açtığı yarışmada birinci oldu.

Eğitimine İstanbul Kabataş Erkek Lisesinde devam eden Kahveci, buradan 1966'da birincilikle mezun oldu. Kahveci, üniversite sınavında da birinciliği elde ederek İstanbul Üniversitesine girmeye hak kazandı.

Kahveci, Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla eğitimine ABD'de Indiana'daki Purdue Üniversitesinde devam etti. Burada 4 yıllık okulu 2,5 yılda bitirip elektrik mühendisi olarak mezun olan Kahveci, ABD'de Missouri Üniversitesinde doktorasını tamamladı. Kahveci, daha sonra Türkiye'ye dönerek Boğaziçi Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı.

Akademik hayatının ardından, İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan ve Turgut Özal'ın kardeşi Korkut Özal'a danışmanlık yapan Kahveci, bu süreçte siyasi hayata girmiş oldu.