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Kahveciyi öldüren sanık: "Allah’a şükür vicdanım rahat"

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 18:39 | Son Güncelleme

Bursa’da birlikte eğlenmek için çıktıkları kahveciyi döverek öldürdükleri iddia edilen sanıklara ceza yağdı.Olay, Ovaakça’da 2017 yılı Kasım ayında meydana geldi.

Bursa’da birlikte eğlenmek için çıktıkları kahveciyi döverek öldürdükleri iddia edilen sanıklara ceza yağdı.
Olay, Ovaakça’da 2017 yılı Kasım ayında meydana geldi. İddiaya göre kahvehane işleten Mustafa Durgut, arkadaşları İsmail Tuğrul ve Fatih Kolomoç ile birlikte otomobile binip gezmeye çıktı. Dedeler mevkiine geldiklerinde otomobili durduran 3 arkadaş, araç içerisinde sohbet etmeye başladı. Sohbet sırasında İsmail Tuğrul, cami derneğinin kıraathanesini işleten babası Şenol Tuğrul ile Mustafa Durgut arasındaki dargınlık meselesini açtı. Çıkan tartışma, karşılıklı küfürler edilince kavgaya dönüştü. İddiaya göre İsmail Tuğrul ve Fatih Kolomoç, Mustafa Durgut’un kafasını yumrukladı. Aldığı darbelerle şuurunu kaybeden Durgut’u, ikili otomobilin ön koltuğuna yatırıp, 17 kilometre dolaştırdı. Aradan geçen yarım saatin sonunda da sağlık ekiplerine haber verdi. Mustafa Durgut, ambulansla hastaneye götürüldü. İki şüpheli de otomobilleriyle aynı hastaneye gitti. Fatih Kolomoç ve İsmail Tuğrul, hastane polisine ifade verip ayrıldı. Durgut ise doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, İsmail Tuğrul ve Fatih Kolomoç’u gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu. Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılanan tutuklu sanıklar Fatih Kolomoç ve İsmail Tuğrul ile ’yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi’ suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapsi istenilen tutuksuz sanık Şenol Tuğrul hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti karardan önce sanıklara son sözlerini sordu. Sanıklardan İsmail Tuğrul son sözünde, "Ekmeğimi bırakıp o gece o olaya karıştığım için pişmanım" derken, diğer sanık Fatih Kolomoç ise, "Allah’a şükür vicdanım rahat. Ben tutuklanacağımı bilerek gittim. Bildiğim ne varsa anlattım. Mahkemenin adaletine güveniyorum" dedi.
Mahkeme heyeti İsmail Tuğrul ve Fatih Kolomoç’un üzerlerine atılı suçu işlediklerine kanaat getirerek müebbet hapis cezasına çarptırılmalarına, Kolomoç’un cezasının sicilinin temiz olması ve mahkemedeki hareketleri göz önünde bulundurularak 25 yıla indirilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti İsmail Tuğrul’un babası Şenol Tuğrul’u da olayı gizlemesi sebebiyle 1 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

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