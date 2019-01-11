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Kahvede duvara gizlenen kumar düzeneği bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 10:05 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde polisin bir kahveye düzenlediği operasyonda, duvar içine gizlenmiş tombala çekilişinde kullanılan hava üflemeli düzenek ele geçirildi.

Kahvede duvara gizlenen kumar düzeneği bulundu

Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya)(DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde polisin bir kahveye düzenlediği operasyonda, duvar içine gizlenmiş tombala çekilişinde kullanılan hava üflemeli düzenek ele geçirildi. Kumar oynadığı belirlenen 29 kişiye de toplam 9 bin 280 TL para cezası uygulandı.
Ereğli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir kahvede kumar oynatıldığı bilgisi aldı. Bunun üzerine adresi tespit edilen kahveye dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Kahvehanede duvar içine gizlenmiş tombala çekilişinde kullanılan hava üflemeli düzenek bulundu. Kumar oynadığı tespit edilen 29 kişiye de Kabahatler Kanunu'na göre toplam 9 bin 280 TL para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında ise 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

Kahvede duvara gizlenen kumar düzeneği bulunduKahvede duvara gizlenen kumar düzeneği bulundu

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