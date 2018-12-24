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Kahvede fenalaşarak yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 13:12 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çay içmeye gittiği kahvede fenalaşarak yere düşen Ümit Korkmazer (39), götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kahvede fenalaşarak yaşamını yitirdi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde çay içmeye gittiği kahvede fenalaşarak yere düşen Ümit Korkmazer (39), götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, Osmaniye Mahallesi Dere Sokak'taki kahvede meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Ümit Korkmazer, çay içmek için kahveye gitti. Kokmazer, kahvede otururken bir anda fenalaşarak yere düştü. Ümit Korkmazer, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ancak, Korkmazer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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