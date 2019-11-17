HABER

Kahvede kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 16:42 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda aralarında husumet bulunan 2 ailenin fertleri arasında kahvede çıkan kavgada 2 kişi bacaklarından vurulurken, 1 kişi gözaltına alındı.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda aralarında husumet bulunan 2 ailenin fertleri arasında kahvede çıkan kavgada 2 kişi bacaklarından vurulurken, 1 kişi gözaltına alındı.
Olay, Adapazarı Çökekler Mahallesi’nde bulunan bir kahvede meydana geldi. Aralarında husumet bulunan ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, bir kişi tabancasını ateşledi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bacaklarından yaralanan isimleri öğrenemeyen 2 kişi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERExatlon yarışmasında Dominik'ten ilk fotoğraflar geldiExatlon yarışmasında Dominik'ten ilk fotoğraflar geldi
MSB duyurdu: 18 sivili katleden terörist MİT operasyonuyla yakalandıMSB duyurdu: 18 sivili katleden terörist MİT operasyonuyla yakalandı
Sele karşı derelerin ıslah edilmesi için imza topladılarSele karşı derelerin ıslah edilmesi için imza topladılar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hayranı kalçasına dokununca...

Hayranı kalçasına dokununca...

Bakan Selçuk açıkladı! 26 meslek dalıyla ilgili yeni gelişme

Bakan Selçuk açıkladı! 26 meslek dalıyla ilgili yeni gelişme

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büşra Nur Çalar kimdir? Büşra Nur Çalar’ın kızının mevlid görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu

Büşra Nur Çalar kimdir?

KYK taahhütname onaylama nedir, nasıl yapılır? İlk KYK bursu ne zaman yatacak?

KYK taahhütname onaylama nasıl yapılır?

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: El Bab'da bombalı araçla 18 sivili katleden terörist MİT operasyonuyla yakalandı

MSB duyurdu: 18 sivili katleden terörist MİT operasyonuyla yakalandı

Akçakale’ye atılan roketle şehit olan vatandaş gözyaşlarıyla defnedildi

Akçakale’ye atılan roketle şehit olan vatandaş gözyaşlarıyla defnedildi

Polise jiletle saldırdı, çıkan arbedede vuruldu

Polise jiletle saldırdı, çıkan arbedede vuruldu

Öykü Arin'in sağlık durumu hakkında annesinden açıklama

Öykü Arin'den haber var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.