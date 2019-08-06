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Kahvede oturanların üzerine ateş açılmasıyla ilgili 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 10:52 | Son Güncelleme

ADANA'da, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kahvede oturanların üzerine ateş açılmasıyla ilgili 4 kişi, gözaltına alındı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kahvede oturanların üzerine ateş açılmasıyla ilgili 4 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, 25 Temmuz'da, Yüreğir ilçesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Kahvede oturan Yahya P., Mustafa U., Nuri K. ve Mustafa B.'nin üzerine, iddiaya göre, seyir halindeki otomobilden silahla ateş açıldı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği Yahya P., Mustafa U. ile Nuri K. yaralandı. Olay sonrası Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Ateş açılan aracın kiralık olduğunu saptayan ekipler, yaklaşık 100 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek, kimlik tespitinde bulundu. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla Selahattin Ç. (21), Kazım Can G. (19), Ömer Faruk Ö. (22) ve Abdullah B. (23) gözaltına alındı. Selahattin Ç., sorgusunda, silahı kendisinin kullandığını, kahvede oturan Mustafa B.'yi 4- 5 ay önce halk otobüsünde tartıştığı kişiye benzettiğini ve olayı bu yüzden gerçekleştirdiğini öne sürdü. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Selahattin Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kazım Can G., Ömer Faruk Ö. ve Abdullah B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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