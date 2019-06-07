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Kahvede otururken sırtına maganda kurşunu isabet eden yaşlı adam öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 19:31 | Son Güncelleme

Bursa’da kahvede arkadaşları ile oturduğu sırada sırtına mermi isabet eden yaşlı adam hayatını kaybetti.Olay, Osmangazi’ye bağlı Tahtakale’de meydana geldi.

Kahvede otururken sırtına maganda kurşunu isabet eden yaşlı adam öldü

Bursa’da kahvede arkadaşları ile oturduğu sırada sırtına mermi isabet eden yaşlı adam hayatını kaybetti.
Olay, Osmangazi’ye bağlı Tahtakale’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla kahvede oturan Mülayim Hastürk (72), birden masaya yığıldı. Hastürk’ün imdadına koşan arkadaşları yaptıkları kontrollerde sırtından kan geldiğini gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Mülayim Hastürk’e ilk müdahalede bulundu. Sırtına etraftan atılan bir silahtan çıkan serseri kurşunun girdiği tespit edilen yaşlı adam hemen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastürk burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis saldırgan ya da saldırganları arıyor.

Kahvede otururken sırtına maganda kurşunu isabet eden yaşlı adam öldü

Kahvede otururken sırtına maganda kurşunu isabet eden yaşlı adam öldü

Kahvede otururken sırtına maganda kurşunu isabet eden yaşlı adam öldü

Kahvede otururken sırtına maganda kurşunu isabet eden yaşlı adam öldü

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