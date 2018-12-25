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Kahvede oyun oynarken, dışarı çıkardığı ağabeyini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 17:46 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, Yılmaz Y.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, Yılmaz Y. (39), kahvede oyun oynarken, dışarı çıkardığı ağabeyi Zeydin Y.'ye (44) kurusıkıyla ateş açtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zeydin Y., yaşamını yitirirken, olay sonrası kaçan Yılmaz Y., gözaltına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Alanya'ya bağlı Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmaz Y., kahvede oyun oynadığı ağabeyi Zeydin Y.'yi bir ara dışarı çağırdı. Yılmaz Y., iddiaya göre, yanında getirdiği kurusıkıyla ağabeyi Zeydin Y.'ye ateş açtı. Omzuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Zeydin Y., yere yığılırken, Yılmaz Y. de olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Zeydin Y.'yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Zeydin Y., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yılmaz Y.'yi olay yerinin yakınlarında yakaladı. Gözaltına alınan Yılmaz Y.'nin, emniyetteki sorgusunda, 'namus' yüzünden cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

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