HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kahvede sigara içip iskambil oynadılar! Pahalıya mal oldu

Kahvede sigara içip iskambil oynadılar! Pahalıya mal oldu

19.11.2020 19:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kahvede sigara içip iskambil oynadılar! Pahalıya mal oldu

Edirne'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde kıraathanede sigara içip oyun oynarken yakalanan kişilere para cezası kesildi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında her gün yeni kısıtlamalar gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında 81 ilde yarın itibariyle kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi ve halı sahaların faaliyetleri yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kıraathanelerin kapatılmasına saatler kala tüm uyarıları hiçe sayıp adete ölümle dans edercesine Çavuşbey Mahallesi'nde bulunan kıraathanede bir araya gelen grup sigara içip iskambil kağıtları oynamaya devam etti. Kişilerin sigara içip iskambil kağıtlarıyla oyun oynadığını gören Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet yaya devriyeleri kıraathaneye baskın düzenledi. Polis ekiplerini karşılarında gören grup neye uğradığını şaşırdı. Ekipler işletme sahibine ve oyun oynayan kişilere cezai işlem uyguladı.

AK Partili Mehmet Özhaseki, koronavirüse yakalandıAK Partili Mehmet Özhaseki, koronavirüse yakalandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Sevgilisini tüfekle öldürmüştü! Mahkemede gerilim: Küfürler yağdırdıSevgilisini tüfekle öldürmüştü! Mahkemede gerilim: Küfürler yağdırdı
ATA AÖF sınavları için geri sayım başladı!ATA AÖF sınavları için geri sayım başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik faiz kararı açıklandı

Kritik faiz kararı açıklandı

Şoke eden iddialar! 'Çıplak fotoğraflarımı çekip Özcan Deniz'e...'

Şoke eden iddialar! 'Çıplak fotoğraflarımı çekip Özcan Deniz'e...'

Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul'da maganda terörü! Genç şarkıcı gözünü kaybetti

İstanbul'da maganda terörü! Genç şarkıcı gözünü kaybetti

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

Metrobüsteki cinsel saldırı olayında flaş gelişme! Karar verildi

Metrobüsteki iğrenç olayda yeni gelişme! Karar verildi

Sevgilisini öldüren zanlı tahrik indirimi istedi, Yargıtay cezasını onadı

Sevgilisini öldürüp tahrik indirimi istedi! Yargıtay'dan flaş karar

Sevgilisini tüfekle öldürmüştü! Mahkemede gerilim: Küfürler yağdırdı

Sevgilisini tüfekle öldürmüştü! Mahkemede gerilim: Küfürler yağdırdı

Şanlıurfa'da genç işçinin feci ölümü!

Genç işçinin feci ölümü!

Türkiye'nin en büyüğü! Sular çekilince ortaya çıktı

Türkiye'nin en büyüğü! Sular çekilince ortaya çıktı

Platonik aşk beslediği Şeyma öğretmen ve kardeşi Tuğba'yı katletmişti! Davada yeni gelişme

Şeyma öğretmen ve kardeşini katletmişti! Davada yeni gelişme

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.