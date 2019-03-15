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Kahvede tartışıp, sokak ortasında bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 13:52 | Son Güncelleme

TOKAT'ta, O.G., bilinmeyen nedenle kahvede tartıştığı Bayram Aktaş'ı (37) sokak ortasında bıçakladı.

Kahvede tartışıp, sokak ortasında bıçakladı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta, O.G., bilinmeyen nedenle kahvede tartıştığı Bayram Aktaş'ı (37) sokak ortasında bıçakladı. Ağır yaralanan Aktaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, olay sonrası kaçan O.G., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
Olay, dün akşam, kent merkezindeki Soğukpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen, evli ve 3 çocuk babası Bayram Aktaş, kahvede otururken, henüz bilinmeyen nedenle O.G. ile tartışmaya başladı. Kahveden çıkan ikilinin tartışması, sokakta kavgaya dönüştü. O.G., üzerinde bulunan ekmek bıçağını çıkararak, Aktaş'ın ayağına ve göğsüne sapladı. O.G., kanlar içinde yere yığılırken, Aktaş ise olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Aktaş'ı ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bayram Aktaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. Polis ekiplerince yakalanan O.G., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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