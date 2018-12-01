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Kahvede tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 16:59 | Son Güncelleme

EDİRNE'de Sabri Ö.

Kahvede tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle vurdu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Sabri Ö. (53), kahvede geçmişe dayalı husumet nedeniyle tartıştığı komşusu Gültekin Aydoğdu'yu (43) av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı.
Karaağaç Mahallesi'nde, evli ve 3 çocuk, 1 torunu olan Sabri Ö. ile bir okulda temizlik görevlisi Gültekin Aydoğdu aralarındaki husumet nedeniyle kahvede tartışmaya başladı. Tartışma araya girenler tarafından sona erdirilirken Sabri Ö., kahveden ayrıldı. Bir süre sonra elinde av tüfeğiyle dönen Sabri Ö. "Araya gireni vururum" diyerek silahını doğrulttuğu Aydoğdu'ya yakın mesafeden iki el ateş edip olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Gültekin Aydoğdu, çağrılan ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Aydoğdu'nun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan Sabri Ö.'nün sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Kahvede tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle vurduKahvede tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle vurduKahvede tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle vurduKahvede tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle vurdu

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