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Kahvede tombala oynayan 57 kişiye 18 bin 240 TL ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 16:17 | Son Güncelleme

MALATYA'da kahveye düzenlenen operasyonda, tombala oynadıkları tespit edilen 57 kişiye toplam 18 bin 250 TL para cezası kesildi.

Kahvede tombala oynayan 57 kişiye 18 bin 240 TL ceza

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da kahveye düzenlenen operasyonda, tombala oynadıkları tespit edilen 57 kişiye toplam 18 bin 250 TL para cezası kesildi.
Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Akpınar Mahallesi'ndeki kahvede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin baskın yaptığı kahvede çok sayıda tombala pulu, oyun kartı ve tombala makinesi ele geçirildi. Tombala oynadığı tespit edilen 57 kişiye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 18 bin 240 TL idari para cezası kesildi. Kahvede kumar oynatan 2 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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