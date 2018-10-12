Kahvedeki kavgada silahla vurularak yaralandı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, kahvedeki 3 kişi arasında, bilinmeyen nedenle çıkan kavgada V.E. (44), tabancayla bacağından vurularak, yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, Büyükdere Mahallesi Halk Caddesi'nde meydana geldi. Kahvede oturan ve müteahhit olduğu öğrenilen V.E. ile buraya gelen F.K. ve A.Y. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken ikiliden biri, tabancayla V.E.'ye ateş etti. Bacağından yaralanan V.E., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti. Burada ilk müdahalesi yapılan V.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olay sonrası bindikleri araçla kaçan F.K. ve A.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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